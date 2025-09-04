Murió Giorgio Armani, el diseñador que llevó el estilo italiano a lo más alto del mundo

El diseñador Giorgio Armani, fundador del imperio que lleva su nombre y uno de los grandes referentes de la moda contemporánea, falleció a los 91 años en su hogar en Milán, acompañado de sus seres queridos. La noticia fue confirmada por el Grupo Armani en un comunicado difundido el 4 de septiembre, en el que lo describieron como su “creador, fundador y fuerza motriz incansable”.

Reconocido por revolucionar el guardarropa femenino y masculino con sus diseños minimalistas, desestructurados y sofisticados, Armani había reducido su presencia pública en los últimos meses tras una enfermedad que lo mantuvo alejado de los desfiles, incluso durante la Semana de la Moda masculina.

Un legado de elegancia y visión global

Desde 1975, cuando fundó junto a Sergio Galeotti la firma que hoy se convirtió en sinónimo de lujo, Armani redefinió la elegancia con un estilo sobrio y atemporal que conquistó a celebridades, líderes políticos y al público en general. Su visión empresarial lo llevó a construir un imperio multimarca que incluye moda, cosmética, hotelería y gastronomía, con un volumen de negocios anual estimado en 2.300 millones de euros.

Hasta el final de su vida, Armani mantuvo un control total sobre su marca, defendiendo la independencia, la coherencia y la calidad como pilares de su éxito.

Repercusiones y despedida

Considerado un revolucionario del estilo urbano elegante, Armani fue también un pionero en empoderar a las mujeres a través de la moda y en consolidar el prêt-à-porter italiano. Su muerte marca el cierre de una etapa brillante en la historia de la moda mundial, pero su legado seguirá inspirando a futuras generaciones.

El Grupo Armani informó que la cámara fúnebre estará abierta al público en Milán, en el Armani/Teatro, los días 6 y 7 de septiembre. El funeral, en cambio, será privado, tal como fue su deseo.

El anuncio oficial

La noticia fue confirmada en redes sociales por la casa Armani, junto a una foto en blanco y negro del diseñador. El mensaje destacó su incansable trabajo hasta el final y su capacidad de anticiparse a los tiempos, además de su compromiso con Milán y con la comunidad.

Desde el momento del anuncio, las condolencias se multiplicaron en todo el mundo: diseñadores, celebridades y admiradores lo recordaron como un símbolo eterno de la moda italiana e internacional.

