El verdadero motivo por el que Peter Lanzani, Joaquín Furriel y un “selecto grupo” visitaron Bariloche 

Peter Lanzani y Joaquín Furriel llegaron a Bariloche para una campaña publicitaria que reunió a personalidades destacadas. La ciudad rionegrina volvió a ser el lugar ideal para la empresa que convocó a un selecto grupo y aprovechó la Patagonia para presentar su nueva campaña internacional.

Entre los invitados se encontraban la influencer peruana Alondra García Miró, el cantante argentino Rusherking y el chileno DrefQuila, quienes compartieron distintas actividades que combinaron lujo, naturaleza y aventura.

¿Qué hicieron Joaquín Furriel, Peter Lanzani y Rusherking en Bariloche?

El itinerario incluyó un día de montaña en el Cerro Catedral, una travesía en yate por las aguas cristalinas del lago Nahuel Huapi y un cierre exclusivo en Estancia Cipresales, un refugio escondido con vistas imponentes de la cordillera, que se convirtió en el escenario perfecto para despedir la experiencia.

La ocasión sirvió para presentar Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet, una edición limitada que busca capturar la esencia del invierno y el espíritu del après-ski. Inspirada en las temporadas más frías de Escocia, esta propuesta se caracteriza por un blend aterciopelado, con notas ligeramente ahumadas, pensado especialmente para quienes buscan disfrutar del whisky en un entorno invernal.

Con paisajes únicos y el encanto característico de la Patagonia, Bariloche se consolidó una vez más como punto de encuentro para eventos internacionales que unen lujo, naturaleza y celebridades.

Joaquín Furriel y Peter Lanzani disfrutaron de la nieve en Bariloche

“Acá estamos con @lanzanipeter esquiando, disfrutando de la montaña”, expresó Furriel en redes sociales, en una postal que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

El encuentro formó parte de la presentación del nuevo Ice Chalet de Johnnie Walker Blue Label, una experiencia exclusiva que combina la sofisticación de la marca con la belleza natural de la cordillera. Allí, Furriel y Lanzani pudieron vivir de cerca un evento que reunió a destacadas figuras en un escenario único.

Ambos artistas, referentes indiscutidos de la actuación argentina, aprovecharon el viaje para compartir momentos de distensión en la nieve y dejar imágenes que reflejan la complicidad y buena onda que mantienen fuera de los sets de filmación.