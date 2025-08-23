Joaquín Furriel y Peter Lanzani disfrutaron de la nieve en Bariloche

Joaquín Furriel y Peter Lanzani compartieron un viaje inolvidable a la Patagonia argentina. Los reconocidos actores se trasladaron a Bariloche, donde combinaron el relax de la montaña con la adrenalina de los deportes de invierno.

Furriel y Lanzani se unieron en Bariloche para vivir la experiencia Ice Chalet

“Acá estamos con @lanzanipeter esquiando, disfrutando de la montaña”, expresó Furriel en redes sociales, en una postal que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

El encuentro formó parte de la presentación del nuevo Ice Chalet de Johnnie Walker Blue Label, una experiencia exclusiva que combina la sofisticación de la marca con la belleza natural de la cordillera. Allí, Furriel y Lanzani pudieron vivir de cerca un evento que reunió a destacadas figuras en un escenario único.

Ambos artistas, referentes indiscutidos de la actuación argentina, aprovecharon el viaje para compartir momentos de distensión en la nieve y dejar imágenes que reflejan la complicidad y buena onda que mantienen fuera de los sets de filmación.

De esta manera, Bariloche se convirtió en el escenario perfecto para unir el lujo de una marca internacional con el carisma de dos de los actores más queridos por el público local.