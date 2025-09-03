La reacción de Gimena Accardi al ser consultada por Ulises, el joven con quien habría tenido un encuentro íntimo 

Gimena Accardi volvió a hablar sobre su separación de Nico Vázquez y se refirió a cómo se siente anímicamente semanas después de su descargo.

La actriz se volvió a expresar frente a las cámaras en LAM (América TV), a dos semanas de haber hecho su descargo en Olga, donde admitía su infidelidad. Durante su aparición del 3 de septiembre, Gimena habló sobre las múltiples repercusiones que generó su mensaje, los miles de comentarios que surgieron -incluyendo lo de Ulises, el tercero en discordia, y cómo todo esto afectó su estado emocional.

Qué dijo Gimena Accardi al ser consultada por Ulises, el joven con el que habría engañado a Nico Vázquez

Con total sinceridad, la actriz abrió su corazón frente a las cámaras y dejó en claro su postura sobre su vida privada.»El ciclo ya estaba en su camino y sabíamos que terminaría hace mucho».

Además, cuando le preguntaron por Ulises —a quien calificó como el ‘random’ con el que habría tenido un par de encuentros—, prefirió esquivar la respuesta. «Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice y no me arrepiento; fue un proceso largo de exposición, pero ya no tengo más ganas de hablar de mi vida privada. Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo», expresó.

📢 GIMENA ACCARDI HABLÓ DEL TERCERO EN DISCORDIA: "Nico y yo sabemos cómo fueron las cosas"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/uDtoxWrj3N — América TV (@AmericaTV) September 3, 2025

Además, volvió a mencionar que lo único que importaba era que su expareja entendiera: «Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. No me dan ganas de aclarar más nada; lo que quería aclarar, lo hice y quedó clarísimo. Fue importante hacerlo».

«Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos», sentenció sobre la decisión que tomó.

Quién sería Ulises, según Pepe Ochoa de LAM

La propia actriz reconoció que la decisión de separarse habría estado vinculada a un desliz suyo con alguien ajeno al medio. Con esa frase intentó minimizar el hecho; sin embargo, tras varias especulaciones, en LAM (América TV) salió a la luz no solo el nombre, sino también la edad del señalado

Pepe Ochoa reveló un dato impactante sobre Ulises: «Tiene 20 años para 21. Está estudiando, es un tipo deportista, pertenece a un club«. A lo que Yanina Latorre agregó, sorprendida por la edad: «Es muy chiquito».

Para dimensionar la diferencia, Gimena acaba de cumplir 40 años, mientras que Ulises apenas supera los 20. La actriz atraviesa una etapa de madurez personal y profesional, mientras que él todavía se encuentra en plena formación académica y enfocado en su desarrollo deportivo. Esa brecha generacional y de proyectos de vida fue lo que generó debate, más allá de los encuentros que habrían tenido.

Para cerrar su intervención, el conductor interino, ante la ausencia de Ángel de Brito, compartió otro detalle sobre el inesperado vínculo con el joven: «Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y ella le dijo ‘escribime’. Ulises respondió ‘no lo sé’ y finalmente dijo ‘le voy a escribir’. Tuvieron dos encuentros», detalló, dejando claro que la iniciativa la tuvo la actriz.