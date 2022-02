Picante, Jorge Rial se despachó contra sus ex compañeros de «Intrusos»

Lejos de la paz, el periodista Jorge Rial pareciera seguir con la contienda que inició contra sus ex compañeros del ciclo «Intrusos», que se renovó a fines de enero para continuar al aire de América.

Días atrás, el conductor había dicho que Luis Ventura había pedido la conducción del programa ante las autoridades del canal, pero que ese deseo fue descartado.

“Había quilombo en realidad porque quería conducir Intrusos. ¡Hubo un quilombo grande ahí! ¡No le dieron bola! Sigue conduciendo Florencia De la Ve. ¡Está bravísimo el clima!”, expresó Rial en su programa radial «Argenzuela».

Pero, lejos de guardarse, Rial emitió este fin de semana un filoso tuit contra sus ex panelistas. «Agradezco a todos los ex compañeros que me recuerdan con sus rebuznos. Su atención hacia mí es admirable», publicó con ironía.

«Disculpen que mi interés por ustedes no sea el mismo. Les perdí el rastro desde que estaban a mis costados intentando no chocarse con las palabras cada vez que se las daba», agregó picante.

Días antes, Rial le había apuntado a Marina Calabró, con quien compartió varios espacios televisivos, a quien llamó «la viudita de la tele» y advirtió «cuídense».