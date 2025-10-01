Polémica: Elon Musk canceló su suscripción a Netflix y pidió que otros hagan lo mismo

El magnate tecnológico y dueño de X (antes Twitter), Elon Musk, provocó un debate al asegurar que canceló su suscripción a Netflix por no estar de acuerdo con el contenido que hay para los niños ya que los considera «pro transgénero».

Elon Musk pide cancelar Netflix

«Cancelen Netflix por la salud de sus hijos”, escribió el magnate, al reaccionar a la imagen de otro usuario en la cual se hace mención a una «agenda woke transgénero».

A Musk le preocupa la ideología que estaría imprimiendo Netflix, especialmente a los niños y a su identidad de género. Y al emitir su opinión logró imponer un debate entre aquellos que opinan diferente y otros que decidieron seguirlo y dar de baja su suscripción.

Esto ocasionó una baja en la cotización de acciones de Netflix.

El problema empezó con el posteo de ex científico del Departamento de Energía de Estados Unidos, Matt Van Swol, que mostró cómo se bajaba de la plataforma tras leer los comentarios del director Hamish Steele, que justificaba la muerte del activista conservador Charlie Kirk, recientemente asesinado.

«Acabo de cancelar mi suscripción a Netflix. Si empleas a alguien que celebró el asesinato de Charlie Kirk y crea contenido que promueve contenido pro-trans entre mis hijos… Nuna recibirás ni un centavo de mi dinero. Es tan simple como eso», escribió Van Swol y Musk respondió: «Lo mismo».

Entre otras creaciones, Hamish Steele realizó “Dead End: Paranormal Park”, donde aparecía un adolescente transgénero.