Este domingo se realizó la ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2025. La gala contó con la conducción de Luis Novaresio y Pamela David. Conocé acá a cada uno de los ganadores de la estatuilla.

Martín Fierro de Radio 2025: ¿Cómo fue la ceremonia?

Los Martín Fierro de Radio 2025 se realizaron este domingo en la pantalla de América TV. La ceremonia tuvo una duración de cuatro horas y tuvo una gran ausencia: Luis Ventura, presidente de Aptra, no asistió al evento, ya que sufrió una agresión en un partido de Victoriano Arenas, equipo que dirige.

A lo largo de la noche se entregaron un total de 33 estatuillas, dos Oro y un Platino. El momento más curioso de la noche fue cuando hubo un empate entre dos ternados y se decidió entregar un Martín Fierro a cada uno.

También hubo homenajes a grandes personas del espectáculo y periodistas. Mario Mactas, que falleció el 12 de julio, fue recordado durante la gala. A su vez, se dedicó un momento para Jorge Lanata, que murió a finales de 2024: se entregó una estatuilla a sus hijas en honor al gran periodista.

Martín Fierro de Radio 2025: todos los ganadores

Programa musical

Aspen night (Aspen)

Programa diario de interés general en AM

Basta Baby (Radio Rivadavia)

Mejor labor en operación

Marcelo Seminara (Aspen)

Programa periodístico diario vespertino FM

Pasaron cosas (Radio con Vos)

Relator deportivo

Gabriel Anello (Súper Mitre Deportivo – Radio Mitre)

Mejor labor en producción

Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Radio Mitre)

Labor locución femenina

Ailín Reig (Mucha Radio)

Programa periodístico matutino diario AM

Pan y Circo (Radio Rivadavia)

Movilero

Silvina Brandimarte (La Red)

Labor humorística

Flor Alkorta (Mediodía 750 – AM 750)

Programa interés general diario nocturno AM y FM

La venganza será terrible (AM 750)

Programa deportivo

Un buen momento (La Red)

Programa musical semanal

Vinos y vinilos (Radio con Vos)

Programa periodístico matutino diario FM

De acá en más (Urbana Play)

Programa semanal AM

El aguante de Sábado Tempranísimo (Radio Mitre)

Programa cultural/educativo

El ojo del arte (Metro)

Labor locución masculina

Pablo Bricker (Mega)

Columnista político / económico / policial

Ignacio Ortelli (Esta mañana – Radio Rivadavia)

Labor conducción masculina – FM

Sebastián Wainraich (Vuelta y media – Urbana Play)

Servicio informativo

Servicio informativo Continental (Continental)

Columnista de espectáculos

Karina Iavícoli (Diego a la tarde – Radio Mitre)

Labor conducción femenina – FM

Martina Soto Pose (Clásico de clásicos vol. 2 – Rock and Pop)

Servicio informativo – panorama internacional

CNN Radio servicio informativo

Labor conducción masculina semanal – AM y FM

César Litvin (El gato escaldado – AM 750)

Labor periodística deportiva

Juan Carlos “Toti” Pasman (Fútbol 910 – La Red)

Programa diario de interés general en FM

Nadie nos para (Rock and Pop)

Labor periodística femenina

Romina Manguel (No dejes para mañana – Radio con Vos)

Labor periodística masculina

Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Labor en musicalización

Juano Sirvén (Los 40)

Julián “Pento” Etchevarría (Rock and Pop / Blue)

Programa periodístico diario vespertino AM

Hola Chiche (Radio Del Plata)

Labor conducción masculina – AM

Gustavo López (López 910 – La Red)

Labor conducción femenina – AM

Cristina Pérez (Cristina sin vueltas – Radio Rivadavia)

Martín Fierro de Platino:

Aspen

Martín Fierro de Oro en Radio FM:

«Nadie nos para», Rock & Pop 95.9

Martín Fierro de Oro en Radio AM:

«Un buen momento», de Radio La Red