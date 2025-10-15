Santiago Maratea, denunciado por nutricionistas, respondió con duras acusaciones: “Se destapó una olla”

Santiago Maratea volvió a quedar en el centro de la polémica luego de ser denunciado por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, que lo acusó de difundir consejos sobre alimentación “sin poseer un título habilitante” y le exigió que se retracte por sus dichos en redes sociales. Lejos de ofrecer disculpas, Maratea reaccionó con ironía y devolvió las acusaciones apuntando directamente contra las autoridades del Colegio. Los detalles.

Santiago Maratea, denunciado por el Colegio de Nutricionistas, respondió con duras acusaciones

En una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram —donde acumula más de 3,3 millones de seguidores—, Santiago Maratea aseguró que recibió mensajes de nutricionistas denunciando “un conflicto interno” dentro de la institución.

“Se destapó una olla. Me llamaron nutricionistas pidiéndome que cuente el conflicto interno que hay con la presidenta Laura Salzman: acusaciones de abuso de poder, corrupción, créditos al Banco Provincia que no se explican, plata que falta y conflictos administrativos con algunos inmuebles”, lanzó el influencer, avivando aún más la controversia.

Con su característico tono provocador, Maratea incluso ironizó sobre el supuesto pedido de su paradero: “Durante todo el día les voy a decir dónde estoy. Cada lugar al que voy les digo ‘estoy acá’, así me encuentran y no tienen que activar ningún protocolo”.

El joven creador de contenido, conocido por sus campañas solidarias y colectas millonarias, se consolidó en los últimos años como una de las figuras más influyentes del mundo digital argentino. Su popularidad lo llevó también a la televisión, donde fue conductor de Trato Hecho, un programa de entretenimiento con gran repercusión en el público joven.

La denuncia del Colegio de Nutricionistas y la reacción de Maratea reavivan el debate sobre los límites de los influencers a la hora de opinar sobre temas de salud y el rol que cumplen las redes sociales en la difusión de información pública.