Filet de pescado a la romana con puré bicolor: la receta de Momi Giardina y La Joaqui en el debut de MasterChef Celebrity

El regreso de MasterChef Celebrity volvió a encender las hornallas y las emociones. En su primer desafío, las participantes Momi Giardina y La Joaqui debieron preparar un clásico de la cocina: filet de pescado a la romana con puré bicolor, una receta simple en apariencia, pero que exige técnica, punto justo y buena presentación.

Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron al reto de lograr un rebozado crocante y un puré con texturas suaves y colores bien definidos, pero no les fue nada bien.

Cómo hacer filet de pescado a la romana con puré bicolor: la receta paso a paso

Ingredientes:

2 filetes de pescado blanco (merluza o lenguado)

½ taza de harina

½ taza de agua con gas fría o soda

1 huevo

Sal, pimienta y jugo de limón

Aceite para freír

Para el puré bicolor:

1 papa mediana

1 batata mediana

1 cucharada de manteca o aceite de oliva

Sal y nuez moscada a gusto

Preparación:

Preparar el rebozado: En un bowl, mezclá la harina, el huevo y el agua con gas hasta obtener una masa ligera y aireada. Agregá sal y pimienta. Rebozar el pescado: Pasá los filetes por la mezcla y freílos en aceite caliente (170 °C) hasta que estén dorados y crujientes. Escurrí en papel absorbente. El puré bicolor: Herví la papa y la batata por separado hasta que estén tiernas.

Pisá cada una con un poco de manteca o aceite y condimentá.

Serví ambos purés juntos, formando dos colores en el plato. Presentación final: Colocá el filet sobre una base de puré y rociá con unas gotas de limón.

El resultado es un plato clásico, liviano y colorido, que combina la crocancia del pescado con la suavidad del puré. En el debut del reality, el desafío puso a prueba el equilibrio entre sabor y presentación, y dejó los primeros momentos de tensión y humor en la cocina más famosa del país.