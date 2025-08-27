Por qué La Negra Vernaci destrozó la serie “En el barro” de Netflix: “Un embole”

La periodista Elizabeth “La Negra” Vernaci sostuvo que la serie “En el Barro”, disponible en Netflix, “es un embole”, la consideró “una porno” y coincidió con quienes reclaman que el relato no se asemeja, a pesar del tinte ficticio, a la realidad de las cárceles nacionales, que quedan desdibujadas y hasta con un toque de fantasía o glamour.

La Negra Vernaci destrozó la serie “En el Barro” de Netflix

En declaraciones radiales, La Negra Vernaci se mostró molesta con la serie “En el Barro” de Netflix, la creación de Sebastián Ortega: “Es un embole. Una porno para paj… , para imaginar que la cárcel es eso, hacer una porno con minas. No llegué a terminar el primer capítulo. Le di una oportunidad y quizás le dé otra dentro de un tiempo”.

“Me pareció hecha para varones, como si fuera una porno. No me parece que el relato sea real, aunque está bien que sea una ficción. Pienso en El Marginal o las maravillas que siempre hizo Sebastián Ortega, me pareció que se queda en la superficie”, continuó la comunicadora.

“Hay como un discurso o relato que no me parece real o cercano a lo tumbero. La cárcel no es esa fiesta y las minas que están en la cárcel no la pasan así. Me quedé en la mitad”, concluyó la presentadora en consonancia con el relato de una exconvicta, que se viralizó recientemente por diferenciar al penal de Ezeiza, respecto al ciclo ficticio.

Qué podés ver en Netflix si te gustó “En el Barro”

El 14 de agosto 2025 se estrenó “En el Barro”, una serie que se desarrolla en una cárcel de mujeres. La producción argentina es el spin-off de “El Marginal” y tuvo muy buenos números en sus primeros días en Netflix. En la plataforma roja hay varias opciones relacionadas con la temática.

Una de ellas es “Vis a Vis”. Esta serie de cuatro temporadas narra la historia de Macarena Ferreiro, una joven que ingresa a prisión por delitos fiscales. La serie explora su adaptación a la dura vida carcelaria, las relaciones con sus compañeras y los conflictos que surgen en el entorno penitenciario.

Otra de las opciones que se pueden encontrar en Netflix es “Orange is The New Black”. Esta serie cuenta con un total de 7 temporadas y es definida como una comedia dramática.