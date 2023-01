Por qué Paula Chaves terminó su amistad con La China Suárez

Paula Chaves se mostró incómoda frente a la confirmación del romance entre su amiga Zaira Nara y Facundo Pieres, quien fue su novio hace más de diez años.

“El último año me pegan de rebote temas que no son propios y me incomoda hablarlo, pero soy re respetuosa de las preguntas. No es que me hago la canchera de decir que no hablo de mi vida (…) Como no son temas míos no quiero opinar”, había lanzado la modelo en un móvil de Intrusos.

Chaves se encuentra dando entrevistas en el marco del estreno de Un Plan Perfecto, la obra que encabeza junto a su marido, Pedro Alfonso, en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz.

En ese contexto, en las últimas horas Paula dio un móvil en LAM, en el que además de referirse a la relación de Zaira con su ex también habló de su actual vínculo con La China Suárez, de quien aseguró que no es más amiga.

A Paula y Zaira las unía una amistad y cuando se desató el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez, la conductora decidió distanciarse de la expareja de Benjamín Vicuña.

Paula Chaves contó que ya no es amiga de La China Suárez

“Está todo bien”, dijo Paula Chavez cuando le consultaron por su relación con La China Suárez. Luego contó que recientemente se la cruzó en un evento. “Nos saludamos y está todo bien”, reiteró en el programa de Ángel de Brito.

De inmediato consideró que “las relaciones van cambiando”. “Nos pasa a todos. En la vida en general. Uno va creciendo y las relaciones… donde te pegas más”, dijo.

“Después, sin que pase nada, también nos separamos un montón. Todo va modificándose. Los viajes, las parejas, los trabajos hacen que te hables más o te hables menos. Yo a Eugenia la quiero un montón. A La China la quiero un montón”, continuó.

“Nunca fui del círculo íntimo de La China”, afirmó de manera categórica. “No voy a hablar más, no quiero dar ningún tipo de título”, cerró.