Paula Chaves habló por primera vez del romance entre su ex Facundo Pieres y su amiga Zaira Nara

Paula Chaves rompió el silencio y se refirió- por primera vez- a la relación que comenzó su amiga Zaira Nara con su expareja, el polista Facundo Pieres. Junto a Pedro Alfonso, Paula brindó un móvil para hablar de su obra de teatro en Carlos Paz.

En ese contexto le consultaron si estaba distanciada de Zaira Nara. «No, está todo bien chicos», dijo Paula. «No quiero decir nada, porque después lo leo y digo para qué hablé, pero no, está todo más que bien, fue todo hace muchos años», agregó la modelo.

«Hace mucho estoy en el medio de situaciones que me incomodan, y no me gustan y no son temas míos, en realidad. Entonces, prefiero no opinar«, cerró.

«Está bueno decir que la madrina de Filipa es Zaira, no sé si sirve de dato«, acotó Pedro Alfonso.

Luego de distintas especulaciones, Zaira Nara y Facundo Pieres se mostraron juntos disfrutando de las playas de Punta del Este. La modelo y el polista fueron descubiertos mientras tomaban sol junto a una amiga, súper relajados.

El romance era un secreto a voces. En un momento había trascendido que le había costado la amistad que mantenía Zaira con Paula Chaves, ya que el deportista había sido su pareja.