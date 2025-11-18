Por qué recomiendan mezclar canela y vinagre: los beneficios que tiene
Esta es una combinación que tiene diversos beneficios. Con estos consejos podrás aprovecharla al máximo.
En el mundo de los trucos caseros, hay cientos de posibles para la limpieza del hogar. Entre ellos, se encuentra uno poco conocido pero eficaz, que se logra a partir de mezclar canela y vinagre blanco.
Esta combinación no solo elimina la suciedad, sino que también deja un aroma cálido y ayuda a armonizar los ambientes.
Por qué la mezcla de canela y vinagre se usa en la casa
El vinagre blanco es un desinfectante natural, capaz de eliminar bacterias y residuos en superficies como mesas, mesadas, picaportes y muebles.
La canela aporta un aroma dulce y especiado que perfuma el ambiente por horas, sin necesidad de usar productos químicos.
Juntos, forman una solución potente que sirve para:
- Limpiar y desinfectar superficies: el vinagre elimina gérmenes y la canela potencia la acción limpiadora.
- Perfumar el hogar: el aroma de la canela, macerado en vinagre, se mantiene por más tiempo y neutraliza olores fuertes de cocina, humedad o mascotas.
- Repeler insectos: el olor combinado resulta desagradable para hormigas y mosquitos, por lo que muchos lo aplican en ventanas, balcones y rincones.
- Atraer buena energía: según prácticas de armonización, la canela simboliza prosperidad y el vinagre, limpieza energética. Usados juntos, se aprovechan para renovar el ambiente y atraer vibra positiva, sobre todo en entradas y zonas de circulación.
Cómo preparar la mezcla de canela y vinagre paso a paso
- Colocá 2 o 3 ramas de canela dentro del frasco limpio.
- Agregá 1 taza de vinagre blanco y 1 de agua.
- Cerrá y agitá para que los ingredientes se mezclen bien.
- Dejá reposar entre 12 y 24 horas para que la canela libere su aroma.
- Pasado ese tiempo, podés usar la mezcla de forma directa o colarla si preferís que quede más clara.
Usos prácticos de la mezcla en el hogar
- Limpiador multiuso: rociá sobre mesadas, muebles, pisos fríos, picaportes y azulejos. Pasá un paño para retirar la suciedad.
- Ambientador natural: colocá la mezcla en un difusor o rociador y pulverizá en habitaciones, placares o baños.
- Repelente de insectos: aplicá en marcos de puertas, ventanas o zonas donde suelen aparecer hormigas.
- Para la entrada de la casa: muchos lo usan para renovar el espacio y dejar un aroma cálido para quienes entran al hogar.
