Por qué Wanda Nara está furiosa con Mauro Icardi

Que sí, que no. Continúan las versiones cruzadas entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Mientras ella asegura que la relación ya está terminada, él comparte fotos junto a la empresaria en redes sociales. Las últimas imágenes que el futbolista compartió responden a las vacaciones que ambos compartieron en las islas Maldivas.

“Ayer hablamos con Wanda y estaba muy enojada porque eran fotos privadas, destinadas a la intimidad, no para hacerlas públicas como para desafiar que ‘estamos juntos o no estamos juntos’”, dijo al respecto Ana Rosenfeld, abogada de Wanda en LAM.

“¿Sabés la cantidad de fotos y videos y mensajes que puede haber? ¿Sabés las veces que fueron a Maldivas?”, siguió la letrada en referencia a las imágenes compartidas por el delantero de Galatasaray.

“No voy a decir que esas fotos son viejas ni actuales, lo que te estoy diciendo es que, en la privacidad, podrían haber hecho muchas cosas. El intento de recomponer una pareja es con todo. No es hablar las 24 horas”, añadió Rosenfeld. Por último señaló que a Wanda “se le fue el amor” por Icardi.

Wanda Nara: «Intenté darle otra oportunidad pero no resultó»

Días atrás, Wanda Nara había sorprendido a propios y extraños al admitir que no se reconcilió con el delantero Mauro Icardi sino que “intentó darle otra oportunidad, pero no resultó”. Nara había respondido una pregunta de un seguidor en Instagram. “¿Por qué no decís que te reconciliaste?”, le habían consultado en redes.

“Porque te estaría mintiendo. Intenté, porque creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó”, había respondido.