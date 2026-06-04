Transporte para personas con discapacidad: quiénes mantienen el acceso gratuito

El sistema de transporte de larga distancia en Argentina atraviesa una transformación en su modelo de financiamiento, tras las recientes resoluciones de la Secretaría de Transporte que eliminaron las compensaciones directas a las empresas, lo que podría impactar en los costos de los pasajes para las personas con discapacidad o trasplantadas.

Sin embargo, este cambio administrativo no altera el marco legal que protege a los sectores más vulnerables. La gratuidad de los pasajes para personas con discapacidad y usuarios con condiciones de salud específicas no es un subsidio discrecional, sino una obligación establecida por leyes nacionales que las compañías de transporte deben seguir cumpliendo de manera obligatoria.

Quiénes tienen derecho a los pasajes para personas con discapacidad y pacientes bajo tratamiento

El acceso a los boletos sin costo permanece blindado, por un conjunto de normativas que definen con claridad quiénes son los beneficiarios. Según la normativa oficial, las empresas de transporte deben garantizar plazas gratuitas para los siguientes grupos:

Personas con discapacidad : aquellas amparadas por la Ley N° 22.431, que establece el Sistema de protección integral. El acceso se acredita mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

: aquellas amparadas por la Ley N° 22.431, que establece el Sistema de protección integral. El acceso se acredita mediante el vigente. Personas trasplantadas o en lista de espera : beneficiarios bajo la Ley N° 26.928, quienes deben presentar su credencial del INCUCAI o del organismo provincial correspondiente.

: beneficiarios bajo la Ley N° 26.928, quienes deben presentar su o del organismo provincial correspondiente. Menores con tratamiento oncológico: protegidos por la Ley N° 27.674, garantizando su traslado y el de un acompañante hacia los centros de salud.

Es importante destacar que el derecho a los pasajes para personas con discapacidad incluye, en los casos que el certificado médico lo indique, el pasaje sin costo para un acompañante, asegurando así la asistencia necesaria durante el trayecto.

El rol de la CNRT y el marco legal de los pasajes para personas con discapacidad

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) es el organismo encargado de fiscalizar que las empresas no pongan trabas al acceso de estos tickets. Ante el nuevo escenario de desregulación, la autoridad de control ratificó que el derecho de los usuarios está por encima de las modalidades de compensación económica que el Estado mantenga con las operadoras.

El incumplimiento de la entrega de los pasajes para personas con discapacidad o la negación de cupos por parte de las boleterías constituye una infracción grave. Los usuarios cuentan con el sistema de reservas online oficial y los canales de denuncia de la CNRT para hacer valer su derecho, ante cualquier irregularidad detectada en las terminales del país.