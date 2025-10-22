Preocupa la salud de Susana Giménez: tuvo que viajar de urgencia a Miami

Susana Giménez arribó a Miami en las últimas horas y su presencia generó preocupación. En LAM, Laura Ubfal sorprendió al revelar que Susana Giménez viajó de urgencia a Miami y fue vista siendo asistida en el aeropuerto mientras se encontraba en silla de ruedas.

¿Qué se sabe del viaje de Susana Giménez?

«Me acaban de llamar de Estados Unidos, gente que estaba en el aeropuerto, y me dijeron que Susana subió y bajó primera del avión de American Airlines en su llegada a Miami», contó Laura Ubfal y detalló que llegó en silla de ruedas a las 4 de la mañana usando lentes oscuros.

«No es nada raro, en el aeropuerto hay que caminar cuadras y cuadras y ella esta operada», continuó la panelista y reveló por qué viajó Susana Giménez: «Fue a ver qué es lo que pasa con su casa, la que compró en 3 millones de dólares y hoy está valuada en 9 millones y medio de dólares. El tema es que la casa se incendió por un cortocircuito, le pagaron el seguro y le tomó 9 meses poder viajar para realizar los arreglos».

¿Qué dijo Vero Lozano sobre sus comentarios contra los Martín Fierro y Susana Giménez?

Sobre si recibió una llamada de su colega tras lo sucedido, la conductora aclaró: «No, te dije que no, nada», e insistió: «No tengo problema en hablar con ella, nunca tuve problema».

Por último, e intentando dejar este cruce en el pasado, Vero Lozano dejó en claro que su problema y enojo nunca fue con Susana Giménez: «Yo expresé insisto no fue en contra de ella, sino de de la corporación».