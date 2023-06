Preocupa la salud del hijo de Angie Balbiani, que tuvo que ser internado

La periodista y actriz Angie Balbiani, reconocida por su paso por «Intrusos» y por ser íntima amiga de Pampita, contó en redes sociales que su hijo menor, Cósimo, tuvo que ser internado en las últimas horas por un cuadro de salud. Según informó su mamá, el niño atraviesa una bronquiolitis y debió ser asistido por personal médico.

Cósimo tiene un año y medio, y es el hijo más chico de Angie Balbiani. Ella se preocupó cuando el niño presentó un cuadro de mucho moco y tos, acompañado por una altísima fiebre. Por esa razón, la panelista del ciclo «Editando tele» decidió asistir con él a la guardia médica.

Finalmente, el personal de salud le dio a Angie Balbiani el diagnóstico de bronquiolitis, una enfermedad que afecta especialmente a los más chicos sobre todo en temporada invernal, por lo que Cósimo fue internado para evaluar la evolución del cuadro.

En medio de ese angustiante momento, Angie Balbiani utilizó sus redes sociales para contar más sobre el estado de salud de su hijo. «Venimos al sanatorio. A Cósimo le dio una bronquilitis galopante. Hay muchos más casos que otros años», indicó la mamá del niño.

Finalmente, horas después, Angie Balbiani indicó que «ya estamos en casa» mientras continúa con el tratamiento para la salud de Cósimo.

Angie Balbiani contra el «fantasma» de «Rebelde Way»

Hace algunas semanas atrás, llamó la atención la reacción de Angie Balbiani sobre una pregunta que le hicieron respecto de su participación en la novela adolescente «Rebelde Way», que producía Cris Morena y donde ella interpretaba al personaje de Felicitas.

Consultada por Nico Meleres, Angie Balbiani señaló que le gustaría volver a la actuación «para sacarme a Feli de encima». Respecto del por qué, la periodista señaló que es «porque estoy harta».

«Cuando hacés una nota te preguntan la misma pelotudez como ‘¿qué te parece Felicitas?'», descolocó Angie Balbiani con su respuesta y agregó «si yo vengo a tu programa y vos sabés otras cosas de mí, otros trabajos míos, me parece que caer siempre en lo mismo, no solo que me hace sentir mediocre a mí sino que debería hacerte sentir mediocre a vos«.

«Está todo bien, yo valoro tu programa pero me parece que te tenés que preparar un poco mejor para armar una nota» concluyó Angie Balbiani, ante las disculpas del conductor.