Iliana Calabró será abuela por primera vez: su hijo Nicolás espera su primer bebé

Iliana Calabró se prepara para vivir uno de los momentos más emocionantes de su vida: será abuela por primera vez, ya que su hijo mayor, Nicolás Rossi, espera su primer hijo.

Iliana Calabró celebra la llegada de su primer nieto y vive un momento de pura emoción

La noticia fue confirmada por el periodista Fede Flowers, quien compartió el anuncio en sus redes sociales con un mensaje lleno de alegría: “Tal como lo adelanté el 3/10, Iliana Calabró será abuela por primera vez de su hijo mayor Nicolás Rossi. ¡Felicitaciones, abuela!”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter), junto a emojis de festejo.

El embarazo fue recibido con gran entusiasmo por todo el clan Calabró. Según trascendió, Coca, la madre de Iliana, está feliz por convertirse en bisabuela, mientras que Marina Calabró celebró la noticia de que tendrá su primer sobrino nieto.

En las últimas semanas, Iliana viajó a Brasil para compartir el cumpleaños de su hijo, momento que ahora cobra un significado aún más especial.

Si bien la artista todavía no habló públicamente sobre la llegada del bebé, allegados aseguran que está “emocionada y plena” por esta nueva etapa familiar.