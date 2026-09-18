Miley Cyrus recordó su última charla con Dolly Parton y el consejo que todavía la acompaña: “Siempre tenía razón”

A tres semanas de la muerte de Dolly Parton, Miley Cyrus habló de la última conversación que mantuvo con su madrina. La artista recordó sus consejos, reveló cómo la ayudó a convivir con la fama desde Hannah Montana y contó por qué su influencia continúa presente en su carrera.

A tres semanas de la muerte de Dolly Parton, Miley Cyrus volvió sobre uno de los vínculos más importantes de su vida. La cantante recordó la última conversación que mantuvo con su madrina y repasó algunas de las enseñanzas que recibió de la leyenda del country a lo largo de los años.

Parton murió el 25 de agosto de 2026, a los 80 años, luego de una breve batalla contra el cáncer. Ahora, en medio del lanzamiento de su décimo álbum de estudio, Bass Persuades, Miley contó que aquella última charla estuvo, precisamente, atravesada por la música.

Durante una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, la artista reconoció que todavía intenta procesar la pérdida y resumió con una frase la influencia que Dolly ejerció sobre ella: “Siempre tenía razón”.

De qué hablaron Miley Cyrus y Dolly Parton la última vez

La música funcionó durante años como uno de los grandes puntos de encuentro entre madrina y ahijada. Miley contó que tenía la costumbre de enviarle a Dolly un vinilo cada vez que publicaba un nuevo trabajo y Bass Persuades no fue la excepción.

Fue justamente alrededor de ese álbum que giró su última conversación.

“Estoy intentando mantenerme entera”, reconoció Cyrus al recordar ese momento. Aunque destacó que eran muy diferentes, aseguró que esa diferencia era precisamente lo que hacía tan especial la relación entre ambas.

El nuevo disco de Miley fue publicado este viernes 18 de septiembre, cuenta con 11 canciones y marca una nueva etapa en su carrera.

Dolly Parton y la enseñanza que ayudó a Miley con Hannah Montana

Cyrus también recordó que Parton fue fundamental para que pudiera entender desde muy joven la diferencia entre su identidad privada y el personaje que mostraba frente a millones de personas.

La cantante alcanzó la fama mundial siendo adolescente con Hannah Montana, una exposición que hizo que durante años resultara difícil separar a Miley del personaje de Disney.

En ese proceso, Dolly se convirtió en un modelo. Detrás del pelo voluminoso, el maquillaje, los vestidos y el espectáculo, Miley veía a una mujer que podía construir una imagen pública enorme sin perder autenticidad en su vida personal.

Esa enseñanza terminó acompañándola también en su vida adulta: subirse a un escenario podía significar adoptar una versión diferente de sí misma sin dejar de ser quien era fuera de él.

El particular consejo de Dolly Parton cuando Miley lloraba en el escenario

Entre los recuerdos, Miley rescató además una conversación sobre una característica que se repite en sus actuaciones: la facilidad con la que se emociona mientras canta.

Parton la había visto quebrarse durante una interpretación de End of the World y quiso saber por qué lloraba. Miley le explicó la carga emocional que tenía la canción para ella.

La respuesta de su madrina quedó grabada en su memoria: la música también debía ofrecer al público un espacio para escapar y emocionarse, mientras el artista tenía que ser capaz de continuar con el espectáculo.

Miley admitió que nunca consiguió aplicar completamente aquella enseñanza. Incluso recordó haberse emocionado cuando cantó junto a Dolly “I Will Always Love You”, uno de los grandes clásicos de Parton.

El consejo que la convenció de volver a los Grammy

Dolly también apareció en algunos momentos de incertidumbre profesional de Miley.

Cyrus recordó una etapa en la que no se sentía preparada para presentarse en los Grammy y prefería continuar descansando y recuperándose. Fue entonces cuando Parton volvió a aconsejarla.

Su propuesta fue simple: arreglarse el pelo, ponerse un vestido que la hiciera sentir bien y recurrir por un momento a esa versión escénica que Miley había aprendido a construir desde Hannah Montana. La idea era utilizar al personaje como una herramienta para afrontar el escenario cuando emocionalmente resultara difícil hacerlo.

Detrás de aquellas conversaciones había una relación que trascendía la música. Tras la muerte de Parton, Cyrus explicó que los momentos más importantes que compartieron permanecerían en privado, pero aseguró que seguiría honrándola a través de su música y de la forma en que enfrenta su carrera.

Ahora, mientras presenta Bass Persuades, aquellas palabras adquirieron otro significado. Para Miley, Dolly Parton no fue solamente su madrina ni una referente artística: fue una de las personas que le enseñaron cómo convivir con la fama sin perderse a sí misma.