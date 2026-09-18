Tensión en Medio Oriente: Irán moviliza a civiles para la guerra y adjudica un nuevo ataque a un petrolero en Ormuz

Mujeres iraníes armadas con fusiles de asalto marchan durante la movilización en Teherán, en el marco de la campaña oficial de reclutamiento civil. (Foto: AP)

Cientos de iraníes marcharon este viernes 18 de septiembre por las calles céntricas de Teherán en la mayor demostración de fuerza convocada por el régimen desde que Estados Unidos e Israel atacaron el país en febrero. La movilización tuvo como eje central el enrolamiento masivo de civiles bajo el lema Janfaday-e Iran («aquellos que sacrifican sus vidas por Irán»), una campaña oficial destinada a recibir entrenamiento bélico para entrar en combate.

La demostración de cohesión interna impulsada por el gobierno de Masoud Pezeshkian se da en un contexto de asfixia económica, provocado por las sanciones de Washington y un estricto bloqueo naval estadounidense sobre las terminales portuarias persas, según reportó la agencia Associated Press (AP).

Demostración de fuerza en Teherán y desafío directo a Donald Trump

Durante la marcha, que fue presenciada por el presidente iraní y los altos mandos militares, desfilaron contingentes en uniforme de combate junto a baterías antiaéreas y drones artillados. La multitud coreó consignas contra Washington y Tel Aviv y pisoteó banderas norteamericanas en respuesta a las advertencias de la Casa Blanca.

Amenaza a Washington. Manifestantes armadas sostienen un cartel con el rostro de Donald Trump bajo una mira telescópica durante la masiva marcha en el centro de la capital iraní. (Foto: AP)

El jefe de la Guardia Revolucionaria en la capital, el general Hassan Hassanzadeh, informó a la televisión estatal que más de 600.000 personas ya se registraron en el plan de defensa y estimó que más de un millón participará de los entrenamientos con fusiles de asalto. Por su parte, el flamante jefe de la milicia paramilitar Basij, Hossein Taeb, afirmó en su discurso que los nuevos reclutas convertirán la defensa del país en una «pesadilla» para los enemigos de la teocracia.

Ataque a un buque petrolero en el estratégico estrecho de Ormuz

En paralelo al acto en la capital, Irán escaló la tensión en las rutas energéticas globales al adjudicarse un nuevo ataque contra un buque cisterna con bandera de Togo, identificado como Trend, por lo que las autoridades describieron como un «intento ilegal» de cruzar el estrecho de Ormuz.

El incidente fue ratificado por el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), que confirmó el impacto de un proyectil y un incendio a bordo que logró ser controlado. De acuerdo al organismo naval británico, aunque las fuerzas navales de EE. UU. escoltan un promedio de 24 embarcaciones diarias frente a las costas de Omán, el tráfico marítimo por el paso clave continúa un 90% por debajo de los niveles previos a la guerra.

El blindaje interno del régimen frente al descontento social

El masivo reclutamiento no solo apunta al conflicto externo, sino que consolida el aparato represivo de las facciones de línea dura dentro del poder persa. La milicia Basij y la Guardia Revolucionaria han sido las fuerzas de choque clave en sofocar los reclamos ciudadanos.

Vista aérea de las columnas de uniformados y civiles que coparon las avenidas principales, en la mayor demostración militar convocada por el régimen desde febrero. (Foto: AP)

Apenas en enero pasado, antes de que estallaran las hostilidades con Estados Unidos, Irán atravesó protestas masivas por el deterioro económico que derivaron en una feroz represión con miles de muertos y decenas de miles de detenidos, un descontento interno latente que el gobierno intenta aplacar mediante la movilización patriótica militar.