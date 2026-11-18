La salud de Mariano Chihade, el reconocido productor televisivo y marido de Mariana Fabbiani, generó preocupación en el mundo del espectáculo. El empresario permanece internado en el Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, donde deberá someterse a una intervención quirúrgica después de que los médicos detectaran una imagen nodular en su cerebro.

Según informaron La Nación, Infobae y TN, la noticia se conoció durante la noche del martes 17 de noviembre, cuando la productora Mandarina Contenidos difundió un comunicado oficial del centro médico. En el documento se confirmó que Chihade permanece hospitalizado, aunque se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia.

Qué le pasó a Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani

El productor ingresó al Instituto Fleni para realizarse una serie de estudios médicos que ya estaban programados.

Las evaluaciones se habían indicado después de que una resonancia magnética cerebral revelara la presencia de una imagen nodular, un hallazgo que motivó nuevos controles por parte de los especialistas.

Tras analizar su situación, el equipo médico determinó que Chihade debía permanecer internado para completar los estudios previos a una intervención quirúrgica.

La información fue confirmada mediante un parte médico firmado por Hernán Cohen Arazi, director médico de Fleni Belgrano, y difundido públicamente por Mandarina Contenidos.

Por el momento, no se informó la naturaleza de la lesión ni se comunicó un diagnóstico definitivo.

Qué dice el parte médico sobre la salud de Mariano Chihade

El comunicado oficial del Instituto Fleni, fechado el martes 17 de noviembre, confirmó que el productor ingresó para realizarse estudios programados a partir de un hallazgo detectado previamente en una resonancia magnética.

Los profesionales explicaron que Mariano Chihade será sometido a una intervención quirúrgica y que se estaban completando las evaluaciones necesarias para realizar el procedimiento.

Además, el centro de salud aclaró que el paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por sus familiares.

El informe llevó tranquilidad respecto de su estado general, aunque no precisó cuándo se realizará la cirugía ni brindó detalles sobre el procedimiento.

Hasta la mañana de este miércoles 18 de noviembre, no se había difundido un nuevo parte médico que confirmara que la operación ya se hubiera realizado.

Mariana Fabbiani acompaña a su marido durante la internación

En medio de la preocupación por la salud del empresario, Mariana Fabbiani permanece cerca de su esposo y lo acompaña junto con su familia.

Según publicó Infobae, el productor cuenta con el apoyo de la conductora y de sus seres queridos durante su internación.

La pareja mantiene una relación desde hace casi dos décadas y siempre se caracterizó por preservar su intimidad familiar.

Se conocieron en 2006, cuando ambos trabajaban en América TV. En aquel momento, Fabbiani conducía RSM, mientras que Chihade se desempeñaba en el área de programación del canal.

Con el tiempo comenzaron una relación sentimental y se casaron en 2010.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade tienen dos hijos en común, Matilda y Máximo, y también compartieron numerosos proyectos profesionales a lo largo de los años.

Hasta el momento, la conductora no realizó declaraciones públicas sobre el estado de salud de su marido.

Quién es Mariano Chihade, el reconocido productor de televisión

Mariano Chihade es uno de los productores más importantes de la industria televisiva argentina y cuenta con una extensa trayectoria detrás de algunos de los programas más populares de los últimos años.

Comenzó su carrera en 1995 en Promofilm, donde participó de producciones como Sorpresa y media, Agrandadytos y Expedición Robinson.

Posteriormente trabajó en Endemol Argentina y ocupó cargos ejecutivos en América TV.

En 2005 fundó Mandarina Contenidos, una productora que desarrolló numerosos ciclos de entretenimiento, actualidad y ficción.

Entre sus producciones más reconocidas se encuentran LAM, El diario de Mariana, DDM, SQP y la serie El amor después del amor, inspirada en la vida de Fito Páez.

También estuvo detrás del lanzamiento de Bondi Live, el canal de streaming que comenzó a funcionar en 2024.

La internación de Mariano Chihade en medio de un importante cambio profesional

La noticia sobre la salud del productor se conoció pocas semanas después de que se anunciara una importante operación empresarial.

A fines de octubre, Grupo Octubre acordó la adquisición del 100% de Mandarina Contenidos y Bondi Live, una decisión que marcó una nueva etapa para la compañía.

Como parte del acuerdo, Chihade fue anunciado como futuro director ejecutivo integral de El Nueve.

La operación representó un cambio significativo en su trayectoria, después de más de dos décadas al frente de su productora.

Ahora, la atención de su entorno familiar y profesional está concentrada en su recuperación.

Por el momento, el dato médico confirmado es que Mariano Chihade permanece estable, acompañado por su familia y a la espera de una intervención quirúrgica, mientras los especialistas completan los estudios necesarios.