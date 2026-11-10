Mariana Fabbiani y Mariano Chihade: Jorge Rial reveló el escándalo millonario que los habría separado

Jorge Rial sorprendió con una revelación sobre la intimidad de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade. El periodista aseguró que la conductora y el productor habrían atravesado una separación temporal como consecuencia de un conflicto económico relacionado con la serie biográfica de Fito Páez, una producción de Netflix que, pese a su repercusión, habría generado pérdidas millonarias.

Según publicó Ciudad Magazine este martes 10 de noviembre, Rial dio a conocer la versión durante una transmisión especial de su nuevo proyecto de streaming, Ensalada Rusa. Allí vinculó la supuesta crisis matrimonial con los problemas financieros de Mandarina, la productora de Chihade, recientemente vendida al Grupo Octubre.

Jorge Rial contó por qué se habrían separado Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

Durante la transmisión, Rial aseguró que la producción de la serie de Fito Páez habría dejado un importante déficit económico, pese al éxito que tuvo entre los espectadores de Netflix.

Según su relato, el proyecto audiovisual habría generado pérdidas de entre dos y tres millones de dólares, una cifra que, siempre de acuerdo con su versión, Mariano Chihade no podía afrontar con los recursos disponibles.

El periodista sostuvo que el productor había apostado por expandir sus negocios hacia el mercado internacional e incluso había alquilado oficinas en Madrid.

Sin embargo, la situación financiera de la serie habría complicado sus planes y provocado tensiones dentro de su matrimonio con Mariana Fabbiani.

Las cifras mencionadas por Rial no fueron acompañadas por documentación pública que permita confirmar el supuesto quebranto económico.

El dinero que Mariana Fabbiani habría aportado para ayudar a su marido

Uno de los aspectos más llamativos de la revelación estuvo relacionado con el patrimonio personal de la conductora.

Rial afirmó que Mariana Fabbiani habría utilizado parte del dinero recibido como herencia de su abuelo para ayudar a Chihade a afrontar las dificultades económicas de su productora.

De acuerdo con el periodista, esa decisión habría provocado preocupación y angustia en la conductora, especialmente por la incertidumbre sobre la posibilidad de recuperar el dinero.

La situación habría generado discusiones y un distanciamiento temporal entre ambos.

Rial también sostuvo que Fabbiani habría compartido su preocupación con personas de su entorno laboral en América TV.

Sin embargo, no existe una confirmación pública de Mariana Fabbiani ni de Mariano Chihade sobre estos supuestos movimientos de dinero o una separación matrimonial.

Qué pasó con la serie de Fito Páez en Netflix

La producción mencionada por Rial es El amor después del amor, la serie biográfica inspirada en la vida del músico rosarino Fito Páez.

Estrenada en Netflix en abril de 2023, la ficción recorre distintas etapas de la vida del artista, desde su infancia en Rosario hasta su consolidación como una de las figuras más importantes del rock argentino.

La producción contó con Iván Hochman en el papel de Fito Páez y tuvo una importante repercusión entre los espectadores.

Sin embargo, Rial planteó que el éxito de audiencia no necesariamente se habría traducido en un resultado económico favorable para la productora.

De acuerdo con su versión, las condiciones comerciales del proyecto habrían dejado un saldo negativo que terminó afectando las finanzas de Chihade.

Por el momento, no se difundieron balances ni declaraciones oficiales de Netflix o Mandarina que permitan corroborar las pérdidas mencionadas por el periodista.

La venta de Mandarina y el nuevo conflicto que involucra a Mariana Fabbiani

Las declaraciones de Rial se produjeron en medio de la repercusión por la reciente venta de Mandarina, la productora vinculada a Mariano Chihade, al Grupo Octubre, encabezado por Víctor Santa María.

Según la información difundida por el periodista, la operación se habría concretado por aproximadamente seis millones de dólares.

El cambio empresarial despertó interrogantes sobre el futuro de algunos programas de televisión producidos por la compañía y su relación con América TV.

En ese contexto, Rial volvió a referirse a Mariana Fabbiani y aseguró que el conflicto económico de la serie de Fito Páez habría sido uno de los momentos más difíciles de su relación con Chihade.

También reconoció que desconoce si la conductora recuperó el dinero que supuestamente aportó para sostener el proyecto.

Por ahora, la versión de una separación temporal y los motivos económicos que la habrían provocado se sostienen únicamente en las declaraciones de Jorge Rial.

Ni Mariana Fabbiani ni Mariano Chihade confirmaron públicamente esos detalles, por lo que no corresponde presentar la ruptura como un hecho comprobado.