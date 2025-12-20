Luis Ventura tras el escándalo de APTRA: “La directiva no vota, mi rol fue estar presente“

Tras la asamblea que resolvió la salida de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith de APTRA, el presidente de la entidad, Luis Ventura, rompió el silencio y dio su versión de una reunión que calificó como inusualmente tensa y cargada de cruces.

Luis Ventura detalló cómo fue la votación que resolvió la salida de Evelyn Von Brocke de APTRA

Ventura habló en Pasó en América, apenas finalizó la votación y comenzó aclarando su participación.

En este sentido, explicó que llegó a la asamblea con la discusión ya avanzada debido a compromisos laborales: “Venía de grabar MasterChef y cuando entré ya se estaba resolviendo una de las votaciones. La directiva no vota, mi rol fue estar presente».

Si bien la mayoría de los socios presentes se inclinó por la expulsión, el presidente de APTRA remarcó que el proceso aún no está cerrado.

Según indicó, tanto Von Brocke como Smith cuentan con la posibilidad de apelar la sanción y someter el caso a una instancia de revisión interna: “Existe la chance de que la comisión evalúe el fallo si ellas deciden avanzar por ese camino”.

En el caso de Von Brocke, la periodista ya adelantó públicamente que recurrirá a la vía legal y se apoya en la filtración de un chat privado que incluía información sensible y una supuesta declaración jurada de Marcelo Polino, junto a datos internos de la asociación.

Ventura también describió el clima que se vivió durante la reunión: “Fue una asamblea muy altisonante, algo que no se ve seguido”, afirmó, y precisó que de un padrón de 95 socios participaron 52 en la votación.

Respecto al mecanismo de votación, el presidente fue concreto: “Se votó a mano alzada, se contaron los votos y se asentaron”.

También reveló que, una vez conocida la resolución, Von Brocke se le acercó para manifestarle su disconformidad: “Me dijo que estaba muy disgustada”.