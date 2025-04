Cómo se enteró Ángel de Brito que los integrantes de Airbag son sus primos: «No sabíamos» 

Ángel de Brito, hace mucho tiempo atrás, dio a conocer que es primo de los hermanos Sardelli, los integrantes de Airbag. Sin embargo, aún no había contado cómo se enteró de este parentesco.

El momento en el que Ángel de Brito se enteró que es primo de los integrantes de Airbag

En medio de Ángel responde (Bondi Live), tras contar que no fue invitado a sus shows en River Plate, el conductor reveló: «Yo me encontré con mis primos en la casa de Daisy, una vez hace 125.500 años y no sabíamos que no sabíamos que éramos primos».

«Un día Daisy dice ‘hay una reunión, vení'», comenzó a relatar recordando su encuentro con Guido, Patricio Gastón. Y, continuó: «ahí charlando nos dimos cuenta que éramos primos. Pato me dice ‘vos sabías que mi mamá me dice que no sé qué…’. Y era cierto, éramos del mismo árbol y no sabíamos».

Escracharon a Pepe Ochoa, periodista de LAM, por hostigar a María Becerra

En las últimas horas, el periodista de LAM, Pepe Ochoa, se convirtió en el centro de la polémica tras ser acusado de hostigar a la cantante María Becerra mientras se recuperaba de una reciente operación. La “Nena de Argentina” fue blanco de una conducta poco ética por parte de Ochoa, quien, según trascendió, la presionó con insistentes llamadas y mensajes de WhatsApp.

El escándalo estalló cuando se filtraron los mensajes que el periodista envió a Becerra. “María, sé que te acaban de operar, pero responder no te lleva mucho”, escribió Ochoa, luego de intentar contactarla varias veces a su número personal. Ante la falta de respuesta de la artista, el comunicador insistió con un nuevo llamado y un mensaje que generó indignación: “Es para entregar info de la fuente y no publicar cualquier cosita”.