Qué es la Bradicardia, la condición benigna que tiene el corazón de Tomás Fonzi  

El actor Tomás Fonzi publicó un video y contó cómo es la condición que tiene en el corazón con la que convive todos los días. La explicación la dio luego de realizarse un chequeo médico en el que descubrieron que tiene «bradicardia», condición que implica que su corazón tenga una frecuencia cardíaca más lenta.

«Cuando uno escucha el diagnóstico de bradicardia sinusal lo que le están diciendo es que tiene la frecuencia cardíaca más baja de lo normal«, explicó el cardiólogo Mario Boskis en Desayuno Americano.

En esa conversación, el cardiólogo ejemplificó que «entre 60 y 100 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca del corazón, está dentro de los rangos normales un adulto. Un niño puede tener quizá una frecuencia más alta», detalló Boskis.

«Hay que ir a la consulta para estudiar la cosa», dijo Boskis. «Probamos, hacemos pruebas para ver si eso para vos es normal», detalló.

El mensaje completo de Tomás Fonzi comentando que padece de Bradicardia

«Quererte también es realizar los chequeos médicos según tu edad y condición. Hace unos años haciéndome unos chequeos de rutina el cardiólogo me preguntó si yo era atleta profesional, claramente la respuesta fue no. Le pregunté por qué me preguntaba y me dijo que detectó una condición en mi corazón que se llama bradicardia.

La palabra bradicardia, la palabra condición me encendieron todas las alarmas pero me tranquilizó. La bradicardia simplemente significa que mi corazón late un poco más lento. Es una condición benigna. Pero a partir de esta experiencia la verdad es que tomé conciencia. La importancia de dormir más de siete horas, de hacer ejercicio físico, de alimentarse y de hidratarse muy bien. Sobre todo entendí que quererte también es adoptar hábitos saludables para el cuidado de tu corazón».