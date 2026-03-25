Qué es la Ley Cazzu: la iniciativa en México que busca que los padres cumplan sus responsabilidades

La denominada “Ley Cazzu” surgió en México como una propuesta legislativa que busca limitar el poder de aquellos progenitores que incumplen con sus responsabilidades parentales. El proyecto, presentado en el Congreso de Michoacán, pone el foco en el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de evitar que los conflictos entre adultos terminen afectando a los menores.

La iniciativa toma como referencia la situación personal de Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, quien en los últimos meses expuso públicamente sus conflictos legales con Christian Nodal, padre de su hija Inti.

Qué es la “Ley Cazzu” y por qué se presentó en México

El caso tomó visibilidad luego de las declaraciones de la cantante en un podcast, donde relató tensiones vinculadas a los permisos de viaje de su hija. A partir de esa exposición pública, el debate llegó al plano político y legislativo.

Según el planteo del proyecto, la patria potestad no debería funcionar como una herramienta de control cuando uno de los progenitores no cumple con sus obligaciones. En ese sentido, la propuesta apunta a que quienes no asumen sus responsabilidades no puedan intervenir en decisiones clave sobre la vida de sus hijos.

La propuesta legislativa que impulsa cambios en la patria potestad

La diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México, fue quien impulsó la iniciativa, presentada en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La legisladora sostuvo que la medida busca proteger a las infancias y garantizar sus derechos por encima de las disputas entre adultos. Por eso, el proyecto contempla una reforma del artículo 4° de la Constitución mexicana, con el objetivo de priorizar el interés superior del niño como principio rector.

Además, propone impedir que los deudores alimentarios o progenitores incumplidores puedan bloquear trámites esenciales, como la emisión de un pasaporte o las autorizaciones de viaje.

Qué cambios propone la “Ley Cazzu”

La iniciativa también incluye la creación de mecanismos ágiles para que el progenitor a cargo pueda autorizar la movilidad de sus hijos sin depender del consentimiento de quien no cumple con sus obligaciones.

El objetivo central es evitar situaciones de bloqueo que afecten la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando existen razones laborales, de salud o de organización familiar que requieren traslados.

El conflicto entre Cazzu y Christian Nodal que dio origen al debate

El caso que motivó el proyecto está vinculado con disputas por los permisos de viaje de Inti. Según contó Cazzu, tuvo dificultades para trasladarse con su hija por compromisos laborales y relató episodios de tensión con el entorno legal de Christian Nodal durante instancias de mediación.

Por su parte, el equipo legal del cantante rechazó las acusaciones. Sus abogados aseguraron que el músico no se negó a otorgar permisos de viaje y remarcaron que estos procesos requieren acuerdos entre ambas partes. También subrayaron el carácter confidencial de las mediaciones.

Por qué la “Ley Cazzu” generó repercusión

La llamada “Ley Cazzu” se instaló rápidamente en el debate público porque expone una problemática que va más allá del caso de la artista. El proyecto vincula una situación judicial y mediática con una discusión social más amplia sobre la responsabilidad parental, los derechos de la niñez y los límites del uso de la patria potestad.

De avanzar, la propuesta podría marcar un cambio en la forma en que se interpretan las obligaciones de madres y padres frente a decisiones que impactan directamente en la vida de sus hijos.