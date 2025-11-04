Qué fue de la vida de «La Señorita Lee»: hoy es psicóloga y ayuda a pacientes con ansiedad

Margarita Jung Wa Lee, conocida popularmente como «La Señorita Lee», es una modelo y actriz coreana, que vive en la Argentina desde que es muy pequeña y que tuvo sus años de gloria en la televisión en las décadas del ’80 y ’90, especialmente por su trabajo en el programa «Seis para Triunfar», que condujo Héctor Larrea.

La Señorita Lee reapareció y contó cómo cambió su vida después de alejarse de la televisión

Participó de ciclos como «Los Simuladores» o «Poné a Francella», pero hace unos años tomó la decisión de alejarse del medio para comenzar a estudiar una carrera universitaria, después de haber cumplido 50 años.

En una entrevista exclusiva con Noticias Argentinas, La Señorita Lee contó que hace cinco años se dedica a la psicología: «Actualmente estoy trabajando como licenciada en psicología. Durante varias décadas he trabajado como modelo, empecé mi carrera artística como modelo y después fui combinando con trabajos actorales. Los últimos años estuve trabajando como conductora en eventos, especialmente para el centro cultural coreano».

La actriz explicó que tenía ganas de ser dueña de su tiempo: «Se me ocurrió elegir esta profesión porque sentía que me faltaba algo, esto de poder yo ser dueña de mis propios tiempos. Sentía que lo único que no podemos recuperar es el tiempo».

Pero además había ciertos tratos del medio que ya la estaban incomodando: «Allá por 2010 era muy frecuente que me invitaran en televisión a programas en vivo y sentía que mi tiempo no era valorado, me citaban a un horario y me sacaban a último momento. En un contexto laboral no sentía que perdía el tiempo, pero cuando iba como invitada las preguntas que se me hacían eran frívolas y vacías. Cuando yo quería compartir algo más de nuestra mente, nuestro cuerpo, repetidas veces me daba cuenta que mis palabras no les importaban, sino que querían mostrarme y nada más. Era mi aspecto exterior y no tanto el contenido».

«Aproveché esas incomodidades en mí para preguntarme si estaba queriendo hacer eso. Empecé a sentirme más plena cuando pude atravesar esto de rendir las materias. Fue un desafío teniendo más de 50 años poder ir cumpliendo todos los requisitos. Actualmente no estoy trabajando como actriz ni modelo porque los últimos cinco años me estoy dedicando full time a atender muchos pacientes para ir ganando experiencia», contó a la agencia «Noticias Argentinas».

«Recién este año empecé a aceptar invitaciones de streaming o programas de televisión, pero pido que me permitan hacer un aporte sobre salud mental, sobre todo sobre ansiedad y ataques de pánico, para brindar herramientas. Lo mejor de la profesión es poder estar allí asistiendo ante un dolor emocional que está padeciendo un paciente», agregó La Señorita Lee, que no pierde las esperanzas de poder unir sus dos pasiones: «Este año tengo ganas de llevar lo que estoy haciendo en el ámbito terapéutico al formato teatral».