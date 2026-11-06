Qué fue de la vida de Trinity de Matrix: tiene 59 años y su nueva apariencia sorprende

Carrie-Anne Moss quedó grabada en la memoria de millones de espectadores por interpretar a Trinity en Matrix, la película de ciencia ficción que revolucionó el cine en 1999. Con su característico traje negro, sus anteojos oscuros y sus impactantes escenas de acción, la actriz canadiense se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de Hollywood. Hoy, 27 años después, tiene 59 años y su nueva apariencia volvió a despertar la curiosidad de los fanáticos.

Según publicó Vía País, la intérprete reapareció públicamente durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, celebrado en septiembre de 2026, donde presentó su nueva producción televisiva, Yaga. Allí sorprendió con un estilo más natural, luciendo su cabello oscuro con mechones grises y una imagen diferente a la que millones de espectadores recuerdan de la exitosa saga.

Así luce hoy Carrie-Anne Moss, la inolvidable Trinity de Matrix

A sus 59 años, Carrie-Anne Moss continúa activa en el mundo del espectáculo, aunque mantiene un perfil mucho más reservado que otras estrellas de Hollywood.

Durante su reciente aparición en Toronto, la actriz eligió un vestido negro y llevó su cabello suelto, dejando ver las canas que se mezclan con su tono oscuro natural.

Su nueva imagen llamó la atención de los medios internacionales, especialmente por el contraste con el aspecto que tenía cuando interpretó a Trinity.

Sin embargo, Moss conserva la elegancia y la personalidad que la convirtieron en una de las grandes figuras del cine de ciencia ficción.

La actriz nació el 21 de agosto de 1967 en Canadá y alcanzó la fama mundial a los 31 años, cuando se estrenó la primera película de Matrix.

Qué fue de la vida de Trinity después del éxito de Matrix

Aunque su personaje junto a Keanu Reeves marcó un antes y un después en su carrera, Carrie-Anne Moss nunca abandonó completamente la actuación.

Después del éxito de Matrix, participó en numerosas películas y series que le permitieron demostrar su versatilidad.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

Memento (2000): el reconocido thriller de Christopher Nolan, donde interpretó a Natalie.

el reconocido thriller de Christopher Nolan, donde interpretó a Natalie. Matrix Reloaded y Matrix Revolutions (2003): las continuaciones de la saga que la llevó a la fama.

las continuaciones de la saga que la llevó a la fama. Jessica Jones (2015-2019): la serie de Marvel en la que interpretó a la abogada Jeri Hogarth.

la serie de Marvel en la que interpretó a la abogada Jeri Hogarth. Matrix Resurrections (2021): regresó como Trinity junto a Keanu Reeves.

regresó como Trinity junto a Keanu Reeves. The Acolyte (2024): participó en la serie del universo de Star Wars como la maestra Jedi Indara.

participó en la serie del universo de Star Wars como la maestra Jedi Indara. FUBAR (2025): formó parte de la segunda temporada de la producción protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

A pesar de estos proyectos, la actriz decidió disminuir su ritmo laboral durante varios años para dedicarse a la crianza de sus tres hijos.

La nueva vida de Carrie-Anne Moss: dejó Los Ángeles y se mudó con su familia

Una de las decisiones más importantes de la actriz ocurrió en 2020, cuando decidió abandonar Los Ángeles después de vivir allí durante casi tres décadas.

Junto a su esposo, el actor Steven Roy, y sus hijos, se instaló en New Hampshire, Estados Unidos, buscando una vida más tranquila y alejada del movimiento de Hollywood.

En una entrevista con Los Angeles Times, Moss explicó que deseaba vivir rodeada de naturaleza, lejos del tránsito y del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

Su nueva rutina está vinculada con la vida familiar, el bienestar y una relación más cercana con el entorno natural.

La actriz también mantiene un fuerte interés por la meditación, una práctica que, según contó en distintas entrevistas, la ayudó a atravesar momentos difíciles de su carrera.

Carrie-Anne Moss vuelve a la televisión con Yaga, una serie de misterio y terror

En 2026, la actriz regresó con un proyecto que vuelve a colocarla en el centro de la escena.

Se trata de Yaga, una serie de misterio sobrenatural inspirada en la figura de Baba Yaga, un personaje de la mitología eslava asociado con poderes misteriosos y relatos oscuros.

La producción está ambientada en una pequeña comunidad costera donde una desaparición desencadena una investigación atravesada por secretos y situaciones inexplicables.

Moss interpreta a Katherine, una profesora universitaria vinculada con el caso, y comparte elenco con Noah Reid y Hudson Williams.

La serie, de ocho episodios, comenzó a estrenarse el 23 de octubre de 2026 en AMC+ en Estados Unidos.

Durante la presentación de la producción, la actriz se mostró entusiasmada por continuar explorando personajes complejos y regresar a historias cargadas de misterio.

La decisión que tomó Carrie-Anne Moss para priorizar a sus hijos

Más allá de su trayectoria cinematográfica, la intérprete también habló recientemente sobre una elección personal que marcó su carrera.

En una entrevista con The Independent, recordó que decidió rechazar importantes oportunidades profesionales para dedicar más tiempo a sus hijos.

Moss explicó que, aunque atravesaba un momento de gran reconocimiento en Hollywood, sentía que la maternidad era su prioridad.

La actriz aseguró que nunca se arrepintió de aquella decisión y que, con el paso de los años, volvió a encontrar nuevas oportunidades laborales.

También reveló que, antes de conseguir el papel de Trinity, había rechazado una propuesta profesional porque le exigían vestirse de una manera más provocativa para una audición.

Poco después llegó la oportunidad que cambiaría su vida: convertirse en Trinity, uno de los personajes femeninos más emblemáticos de la historia del cine de ciencia ficción.

Hoy, a los 59 años, Carrie-Anne Moss disfruta de una etapa diferente, combinando su vida familiar con nuevos proyectos.

Lejos de quedar encasillada en Matrix, la actriz continúa construyendo su carrera y demuestra que su historia en Hollywood todavía tiene muchos capítulos por delante.