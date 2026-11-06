La planta trepadora que parece inofensiva, pero puede arruinar las paredes de tu casa: cómo evitar daños

Las plantas trepadoras son una de las grandes aliadas de la decoración de jardines, patios y fachadas. Su capacidad para cubrir paredes, aportar frescura y transformar espacios exteriores las convierte en una opción muy elegida. Sin embargo, existe una especie particularmente popular que, si crece sin control, puede convertirse en un problema para la vivienda.

Se trata de la hiedra común (Hedera helix), una planta de hojas verdes que conserva su follaje durante todo el año. Según explican publicaciones especializadas en jardinería, como Meteored, y medios como El Cronista, su sistema de adherencia puede agravar el deterioro de paredes que ya presentan grietas, humedad o revestimientos envejecidos.

Aunque su apariencia es atractiva, antes de colocarla sobre una fachada conviene conocer cómo crece y qué consecuencias puede tener sobre los materiales de construcción.

Hiedra común: por qué esta planta puede dañar las paredes de tu casa

La hiedra es una trepadora de crecimiento vigoroso que se adhiere a las superficies mediante pequeñas raíces aéreas.

Estas estructuras le permiten avanzar sobre paredes, cercos, columnas y otras superficies sin necesidad de una estructura de sostén.

El problema aparece cuando encuentra grietas, juntas deterioradas o revoques flojos. En esas condiciones, las raíces pueden introducirse en pequeñas aberturas y contribuir a agrandar daños preexistentes.

También puede resultar difícil retirarla cuando lleva varios años creciendo sobre una fachada, ya que sus puntos de adherencia quedan firmemente sujetos a la superficie.

Es importante aclarar que la hiedra no necesariamente destruye una pared sana. El riesgo depende del estado del muro, los materiales y el mantenimiento de la planta.

Los cinco problemas que puede provocar la hiedra si crece sin control

Aunque no siempre ocasiona daños, esta trepadora puede generar inconvenientes cuando invade sectores vulnerables de la vivienda.

Grietas más grandes: sus raíces de adherencia pueden aprovechar fisuras y juntas deterioradas.

sus raíces de adherencia pueden aprovechar fisuras y juntas deterioradas. Desprendimiento de revoques: al retirar la planta, pueden desprenderse pintura o revestimientos que ya estaban debilitados.

al retirar la planta, pueden desprenderse pintura o revestimientos que ya estaban debilitados. Humedad persistente: su follaje denso puede dificultar el secado de determinadas superficies.

su follaje denso puede dificultar el secado de determinadas superficies. Canaletas obstruidas: los tallos y las hojas pueden avanzar sobre desagües y dificultar el escurrimiento del agua.

los tallos y las hojas pueden avanzar sobre desagües y dificultar el escurrimiento del agua. Ventanas y techos invadidos: sin podas frecuentes, puede alcanzar aberturas, aleros y otras partes de la construcción.

Por eso, antes de plantar una hiedra cerca de la casa, es recomendable revisar el estado de la pared y evaluar si será posible controlar su crecimiento.

Cómo evitar que la hiedra dañe los muros y las fachadas

Si ya tenés hiedra en tu jardín, no necesariamente hace falta eliminarla. La prevención y el mantenimiento son fundamentales para evitar inconvenientes.

Lo primero es revisar periódicamente la superficie que está cubriendo. Si existen grietas, filtraciones o revoques desprendidos, conviene repararlos antes de permitir que la planta siga avanzando.

También es importante realizar podas regulares para impedir que llegue a canaletas, techos, marcos de ventanas y conductos de ventilación.

Si la planta está muy adherida a una pared deteriorada, no es recomendable arrancarla de golpe, porque podría desprender partes del revestimiento. En esos casos, es preferible cortar los tallos y planificar una retirada cuidadosa.

Otra alternativa consiste en cultivarla como cubresuelo, lejos de las construcciones y con un control periódico de su expansión.

Qué plantas trepadoras elegir para cubrir una pared sin arruinarla

Para quienes desean crear una pared verde sin que las plantas se adhieran directamente al revoque, existen opciones ornamentales que pueden crecer sobre soportes independientes.

Jazmín de leche

Es una de las alternativas más atractivas por sus flores blancas perfumadas y su follaje persistente. Puede guiarse sobre una celosía o estructura separada del muro.

Madreselva

Se destaca por sus flores aromáticas y su crecimiento trepador. Necesita un soporte adecuado y podas para mantener su forma.

Pasionaria

También conocida como flor de la pasión, desarrolla flores llamativas y se sostiene mediante zarcillos. Es una buena opción para cubrir rejas y estructuras livianas resistentes.

Rosal trepador

Ideal para quienes buscan sumar color durante la primavera y el verano. Sus ramas pueden sujetarse a una estructura de apoyo, evitando el contacto directo con la pared.

Santa Rita

Muy utilizada en jardines de regiones cálidas y templadas, ofrece una floración vistosa. Necesita soportes firmes y un espacio adecuado para desarrollarse.

Estas especies también requieren mantenimiento, pero permiten controlar mejor el contacto con la construcción cuando se cultivan sobre estructuras independientes.

El secreto para tener una pared verde sin problemas de humedad

Una de las recomendaciones más importantes es instalar una celosía, malla o estructura de soporte separada de la pared, en lugar de permitir que la planta crezca directamente sobre el revoque.

Dejar un espacio de aproximadamente 10 a 15 centímetros, cuando el diseño y la especie lo permiten, facilita la circulación del aire y el acceso para realizar tareas de mantenimiento.

También conviene elegir plantas adaptadas al clima de la región y considerar cuánto pueden crecer con el paso de los años.

La clave no es renunciar a las trepadoras, sino elegir correctamente dónde plantarlas y cómo guiarlas. Con una buena planificación, es posible disfrutar de paredes verdes, flores y sombra sin comprometer el estado de la vivienda.