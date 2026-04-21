Las emotivas palabras de Francella en el último adiós a Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni generó un fuerte impacto en el ámbito cultural y político argentino, siendo uno de los grandes referentes en ambas áreas. Numerosos artistas y dirigentes se presentaron este lunes en la Legislatura porteña para brindar sus respetos y despedir al actor que marcó el corazón de los argentinos con sus interpretaciones.

El dolor de Guillermo Francella: “Fue el referente de toda mi vida”

El actor Guillermo Francella, amigo personal de Brandoni, dialogó con la prensa fuera del establecimiento y se mostró visiblemente conmovido:

“Fue el referente de toda mi vida. Después me convertí en su amigo, lo quise mucho, trabajé un montón con él. Esta pérdida es muy fuerte para todos, para la gente que lo ama, para la cultura, para lo que representaba para el país”, lamentó.

A su vez, recordó el impacto que tuvo sobre su carrera:

“Fue mi referente. Estudiaba teatro y el actor que más me movilizaba verlo interpretar era él, el más verosímil de todos, el que más me gustaba, el que más me identificaba”.

Los proyectos que compartieron

Francella enumeró los trabajos en los que coincidieron a lo largo de los años:

“Nosotros hicimos muchas cosas juntos. Una vez participó en Un día en el paraíso, una película de Stagnaro. Luego hicimos Durmiendo con mi jefe en Canal Trece. Después El hombre de tu vida, de Campanella, dos años, Mi obra maestra de Duprat y Cohn. Trabajó en El encargado muchas veces, yo en Nada, su serie”.

El legado de Brandoni en la cultura argentina

Con emoción en su voz, Francella destacó la importancia de Brandoni en la escena nacional:

“El legado que dejó es algo extraordinario para mí. Me ha marcado siempre. Desde lo interpretativo no hubo otro que me haya generado… Tal vez en el mundo hubo otros, pero aquí, sin dudas, fue el primero. Quedamos todos, a mi manera de entender la interpretación, atrás de él”.

Una amistad que trascendió los escenarios

Sobre el vínculo que construyeron con los años, sostuvo que ambos eran sus “fuentes de consulta”:

“No hubo un solo día o un solo estreno que no me haya acompañado, como yo a él. Nos hablábamos mucho”, contó.

Para finalizar, recordó su último encuentro:

“El último estreno que me vino a ver fue Playa de lobos, la película que hice en España. Vino con su nietita y hablé por teléfono hace poco con él, nos encontramos en el bar de la esquina de su casa. En ese momento estaba bien, pero ese golpe adelantó algo muy doloroso para todos”.