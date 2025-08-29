Qué pasará con La Voz Argentina este viernes 29 de agosto 2025

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, continúa con su nueva etapa de “Playoffs” este viernes 29 de agosto 2025, con definiciones infartantes. En su horario habitual, a las 21:45 horas, el programa conducido por Nico Occhiato tendrá la definición del equipo de Soledad Pastorutti. Los detalles en esta nota.

Qué pasará con la Voz Argentina este viernes

Si bien inicialmente La Voz Argentina no salía los viernes, desde hace unas semanas cambió la programación de Telefe, por lo que ahora va de domingo a viernes. En la fase de los “Playoffs”, los once integrantes de un mismo equipo se presentan en el escenario e interpretan una canción de forma individual.

La decisión se divide en dos partes: el coach salva a cinco concursantes, mientras que el público, a través de su voto, elige a los tres favoritos que continuarán en el certamen. Los tres artistas con menos votos quedarán eliminados. En las emisiones anteriores, los equipos de Lali, Luck Ra y Miranda! ya pasaron por esta instancia, por lo que la expectativa ahora se centra en cómo le irá al equipo de Soledad en este desafío.

El reality puede seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.

Preocupación en Telefe por el rating de La Voz Argentina

La Voz Argentina, con el partido de River – Unión por Copa Argentina en TyC Sports, promedió 8.6 puntos. Si bien fue lo más visto del día de la TV Abierta, es la medición más baja en lo que va del programa.

Buenas noches familia, con el partido de fútbol enfrente, marcó 5.1 puntos. Es la medición más baja del programa en lo que va de la semana, fue el tercer programa más visto del canal y quedó segundo en su franja.

Sálvese quien pueda, midió 3.0 puntos. Quedó tercero en su franja, marcó 3 décimas por arriba del promedio que lleva el ciclo, pero de todas maneras fue el segundo programa del canal.

