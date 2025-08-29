La Voz Argentina: ¿Qué participantes fueron salvados por Miranda! en los Playoffs este jueves?

Este jueves se vivió una nueva noche de Playoffs en La Voz Argentina. Conocé acá a qué participantes salvó Miranda! en la cuarta etapa del reality show musical.

La Voz Argentina: ¿Qué participantes salvó Miranda! en los Playoffs?

Esta semana comenzaron los Playoffs en La Voz Argentina. En esta cuarta etapa del certamen de música, los 11 integrantes de cada equipo cantan un tema en solitario y los coachs deben salvar a cinco participantes. El destino de los seis artistas restantes lo definirá el público con su voto: los tres más votados pasarán a la siguiente fase.

En la primera noche de los Playoffs del Team Miranda!, el dúo salvó a Joaquín Martínez, el joven de Zapala que fue «robado» en los Knockouts. Este jueves cantaron los tres últimos integrantes del equipo, y el dúo tuvo que escoger a los otros cuatro salvados.

El primer salvado de la noche fue Thomas Guzmán, que les agradeció con una «reverencia» a sus coachs. Luego, el siguiente fue Josué Cordero, que cantó «Marinero«. La cuarta participante que pasó a la próxima etapa fue Sofía Verna, quien interpretó «Soy pan, soy paz, soy más«. El último elegido fue el tucumano Pablo Cuello, quien reveló que, antes de llegar a La Voz, nunca había cantado en un escenario.

Los 5 artistas salvados del Team Miranda!:

Joaquín Martínez



Thomas Guzmán



Josué Cordero



Sofía Verna



Pablo Cuello

La Voz Argentina: ¿Cómo votar a tu artista favorito?

Esta semana se abrieron las votaciones al público en La Voz Argentina. Por primera vez en esta edición, la audiencia podrá decidir qué artistas continúan o no en la competencia.

El voto del público es positivo, lo que significa que la audiencia debe elegir a quién quiera que continúe en el reality show musical.

El paso a paso para votar:

Envía VOZ al 9009 , ingresando a LaVozArg.ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe .

, ingresando a o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de . Responder «¿Quién querés que siga en La Voz?«. Allí, escoger al artista que se prefiera.

El voto puede ser a través de SMS, Mercado Pago, Token Web o por otros métodos de pago. Además, se puede escoger entre darle 60 o 100 votos al participante.

Los seis participantes que podés votar del Team Miranda!:

Aimel Sali



Abril Robledo



Federico Caravatti



Emiliano Villagra



Lisandro Domínguez



Eugenia Rodríguez

De los seis participantes que participan de la votación, los tres más votados clasificarán a la siguiente etapa y los demás quedarán eliminados. Por el momento, no se ha comunicado qué día finalizan las votaciones del público.