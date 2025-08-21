La Voz Argentina: Cuándo comienzan los Playoffs y quiénes serán los artistas que acompañarán a los coaches 

El reality musical de Telefe, que se mantiene como líder absoluto de audiencia en la televisión argentina, atraviesa días decisivos. Este viernes finalizarán los Knockouts, y el domingo dará inicio una nueva instancia: los Playoffs.

El anuncio lo hizo Pablo Giralt durante la transmisión del partido por Copa Libertadores entre River Plate y Libertad de Paraguay, adelantando que el certamen “tomará un nuevo rumbo” en su camino hacia la gran final.

Quiénes acompañarán al jurado en los Playoffs

Los coaches de La Voz Argentina no estarán solos en esta nueva etapa, ya que cada uno contará con la presencia de un cocoach invitado:

Soledad Pastorutti tendrá a Juanes como compañero en su equipo.

tendrá a como compañero en su equipo. Lali Espósito trabajará junto a Joaquín Levinton .

trabajará junto a . Luck Ra sumará al cantante de La Konga, Pablo Tamagnini .

sumará al cantante de La Konga, . Miranda! estará acompañado por Tiago PZK.

Cómo son las etapas de La Voz Argentina

El programa cuenta con distintas fases que marcan el recorrido de los participantes desde su primera audición hasta la final.

Audiciones a Ciegas

Los participantes cantan mientras los coaches permanecen de espaldas. Si alguno se interesa, gira su silla y lo incorpora a su equipo. En caso de que varios lo hagan, es el concursante quien elige con quién seguir. Las Batallas

Dos integrantes del mismo equipo se enfrentan cantando juntos una canción. El coach elige quién continúa y quién queda eliminado. Knockouts

Cada coach debe seguir reduciendo a sus concursantes. Los artistas interpretan un tema individualmente y el jurado selecciona quién se queda en competencia. Esta etapa culmina este viernes. Playoffs

Es la fase que comenzará el domingo. Los coaches deberán tomar decisiones aún más difíciles y elegir a un grupo más reducido de participantes para llevarlos a la siguiente instancia. Shows en Vivo / Gran Final

Es la última y más esperada etapa. Los concursantes compiten en galas en vivo, donde el público y los coaches tienen la palabra final para definir al gran ganador o ganadora del certamen.

Con los Playoffs a punto de comenzar, siguen los focos puestos en La Voz Argentina y ya se palpita quiénes lograrán llegar a las instancias decisivas del programa.

El enojo de Martín Guerrero tras su eliminación de La Voz Argentina: “Habían manipulado las voces”

El cantante ecuatoriano Martín Guerrero, integrante del Team Miranda! en La Voz Argentina, expresó su malestar tras quedar eliminado en la instancia de knockouts del certamen frente a Josué Cordero y aseguró que la edición televisiva no mostró todo lo que realmente ocurrió durante su presentación.

En una entrevista posterior, Guerrero sostuvo que merecía pasar de ronda: “Siento que el knockout lo gané yo, pero de largo, no. La misma gente de Córdoba me decía ‘debiste haber pasado tú’. Bueno, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche”.

El participante señaló que se sorprendió al ver lo emitido en televisión, ya que gran parte de lo ocurrido fue recortado por la producción: “Lo que se emitió fue muy poquito en relación a lo que realmente pasó en ese momento. Casi no hubo devoluciones. Como que quisieron sacar rápidamente mi concurso del aire”.

Respecto a la decisión de los coaches, contó que el dúo Miranda! debatió fuera de cámara junto al co-coach invitado, Emanuel Horvilleur: “Se pararon de sus sillas, se fueron por atrás y comenzaron a debatir qué hacer. No se demoraron mucho tiempo y regresaron diciendo que era una decisión injusta, pero sin argumentos musicales válidos. Yo creo que se tomaron decisiones quizá con el corazón más que con la razón”.

Además, Guerrero apuntó contra la edición del programa y sugirió que hubo manipulación en el sonido de su performance: “Al momento de escuchar lo que pasó en el knockout me di cuenta de que habían manipulado mucho las voces, tanto de él como la mía. Entonces ya hay una desigualdad, ya no es tan objetivo el asunto”.

Pese a la bronca, el artista aseguró que prefiere reservarse otras observaciones: “Hay muchas más cosas que yo me las guardo”, concluyó.