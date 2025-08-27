La Voz Argentina: Quiénes son los 5 artistas que Luck Ra eligió para que sigan en su team  

En los Playoffs de La Voz Argentina, todos los participantes de un mismo equipo hacen sus performances y luego el coach debe elegir a 5 de ellos para seguir en su team, mientras que los otros 6 irán a voto del público. En el programa de este martes fue el turno de Luck Ra, quien luego de escuchar a los artistas de su equipo debió anunciar quienes son los que seguirán en la próxima etapa con él.

Quiénes son los 5 artistas que Luck Ra eligió para que sigan en su team en La Voz Argentina

Tras dudarlo un momento, Luck Ra anunció: «Por lo que me demostraron hoy y lo que estuve viendo, hay uno que se merece mucho ser salvado en este momento, y es Thomas Dantes«. Luego, continuó revelando que la segunda artista salvada es Nathalie Aponte.

El tercer participante que eligió para seguir en el Team Luck Ra es Lucas Barros. «Siento que es un poco injusto porque yo creo que todos, espero que estén consientes de lo que valen y lo grandes que son, pero tengo que elegir, así es este juego», comentó.

«Me encantan todos realmente, pero hay una persona que tengo ganas particularmente de volverla a escuchar porque siempre hay algo en esta persona que me sigue cautivando y siento que tiene mucho para dar», dijo y salvó a Emma Roach. Por último, el coach dijo que estaba entre dos participantes, pero confirmó que Federico Mestre sigue en el Team Luck Ra.

Quiénes son los artistas que podrán ser salvados por el público en La Voz Argentina

Nico Occhiato anunció que se abrió la votación para que el público decida el destino de los otros seis participantes:

Enrique y Tomás Olmos.

Camila Rizo Avellaneda.

Nicolás Behringer.

Jacqueline Medina.

Eduardo Desimone.