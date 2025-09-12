Qué significa que tu gato se acueste sobre tus cosas, según veterinarios 

Si tenés un gato, seguro te pasó que dejás una prenda de ropa, una mochila, el teclado o incluso una bolsa en el piso y al rato está cómodamente acostado encima. Este comportamiento, que puede parecer aleatorio o simplemente “de gato”, en realidad tiene varios motivos que han sido explicados por veterinarios y especialistas en conducta felina.

Los gatos son animales muy sensibles a los olores y al entorno. Para ellos, nuestras pertenencias no son solo “cosas” tiradas por ahí, sino objetos cargados de nuestra esencia.

Al acostarse sobre ellos, están buscando cercanía, confort o incluso marcando territorio. Lo que para nosotros es un abrigo olvidado, para ellos puede ser una fuente de seguridad.

Además, este hábito también tiene una explicación emocional. Muchos gatos se sienten más tranquilos y seguros cuando están en contacto con algo que les resulta familiar, especialmente si su humano no está cerca. Acostarse sobre tus cosas no solo es una forma de reconectarse contigo, sino también de relajarse y sentirse protegidos.

Por qué tu gato se acuesta sobre tus cosas

Tu olor lo reconforta: los objetos personales como ropa, almohadas o mantas tienen tu olor, que es reconocible y tranquilizador para tu gato. Al acostarse sobre ellos, tu mascota encuentra una sensación de seguridad, especialmente si estás ausente.

Está marcando territorio: los gatos tienen glándulas odoríferas en las patas, el rostro y otras zonas del cuerpo. Al acostarse sobre tus cosas, no solo se impregnan de tu olor, sino que también dejan el suyo. Es una forma de reforzar el vínculo y “compartir” territorio.

Busca calor y comodidad: muchos objetos personales suelen estar en lugares cálidos o tener texturas suaves. Si tu gato elige acostarse sobre tu ropa, una laptop o una bolsa, probablemente también esté buscando un espacio acogedor y confortable para descansar.