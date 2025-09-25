Tres recetas con espinaca listas en 15 minutos para un almuerzo o cena nutritiva

La espinaca es una de las verduras más versátiles y saludables: aporta hierro, vitaminas y fibra, y se adapta a preparaciones rápidas que resuelven una comida sin perder sabor ni nutrientes.

Los beneficios de consumir espinaca regularmente son varios y diversos:

Fuente de hierro y energía: ayuda a combatir la anemia y la fatiga gracias a su aporte de hierro vegetal.

Rica en vitaminas y antioxidantes: aporta vitamina C, A y K, además de antioxidantes como luteína y zeaxantina, que protegen las células y la salud ocular.

Favorece la digestión: su alto contenido en fibra mejora el tránsito intestinal y genera sensación de saciedad, ideal para controlar el apetito.

Cuida la salud ósea: la vitamina K y el calcio que contiene contribuyen a mantener huesos fuertes.

Protección cardiovascular: sus compuestos ayudan a regular la presión arterial y mejorar la circulación sanguínea.

Baja en calorías y versátil: apenas 23 calorías por cada 100 g, lo que la convierte en una opción ideal en planes de alimentación equilibrada.

Tres opciones fáciles para preparar en solo 15 minutos con espinaca

Tortilla exprés de espinaca y queso

Ingredientes:

2 huevos

1 taza de espinaca fresca

50 g de queso rallado

Sal y pimienta

Preparación:

Batir los huevos, incorporar la espinaca picada y el queso. Condimentar. Cocinar en sartén antiadherente con un chorrito de aceite de oliva hasta que esté firme de ambos lados.

Una opción proteica, ligera y perfecta con una ensalada fresca.

Salteado de espinaca con garbanzos y tomate

Ingredientes:

1 taza de espinaca

1 taza de garbanzos cocidos

1 tomate en cubos

Aceite de oliva, ajo, sal y pimentón

Preparación:

Saltear ajo en aceite de oliva, sumar los garbanzos y el tomate. Condimentar y cocinar 5 minutos. Agregar la espinaca al final para que conserve color y textura.

Un plato vegetariano, lleno de fibra y muy saciante.

Wrap integral de espinaca, pollo y palta

Ingredientes:

1 tortilla integral

½ pechuga de pollo cocida o grillada

½ palta en rodajas

Un puñado de hojas de espinaca frescas

Yogur natural o hummus como aderezo

Preparación:

Colocar sobre la tortilla las hojas de espinaca, el pollo desmenuzado, la palta y el aderezo elegido. Enrollar y cortar en mitades.

Una alternativa fresca, rápida y portable, ideal para llevar al trabajo o la facultad.