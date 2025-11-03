Qué significa revolear los ojos mientras habla otra persona, según la psicología 

Mientras conversamos con otra persona, el gesto de revolear los ojos muchas veces se vuelve instintivo: por supuesto, es un mecanismo con un fuerte componente emocional que, según la psicología, tiene una explicación concreta. No se produce en todos los casos, sino en algunos específicos, cuando la conversación que mantenemos se torna incómoda.

En principio, el movimiento ocular puede denotar aburrimiento, una forma de agresión pasiva y hasta descontento. Por lo general, para nuestra contraparte no pasa desapercibido y la respuesta suele ser igual de brutal, aunque ya con el enojo a cuestas. El lenguaje corporal no miente: usualmente expresa aquellas cuestiones que nuestra propia voz calla.

El proceso implica enviar y recibir mensajes sin la necesidad de utilizar palabras, a través de micro expresiones que aparecen en situaciones en las que el individuo no está dispuesto a dar a conocer su molestia de modo verbal. A veces, el sujeto también evita a toda costa confrontar directamente, por lo que se trata de una alternativa menos bélica.

Qué dice la psicología sobre revolear los ojos en una conversación incómoda

Los especialistas destacan que el ademán puede estar asociado a personas con baja tolerancia a la frustración, que son impacientes o que tienen dificultades para manejar el desacuerdo. Otra opción, igual de válida y que depende de la personalidad de cada uno, es que la actitud sea la de desafiar al otro, especialmente en adolescentes que buscan mostrar oposición a toda costa.

Además, es posible que no se tome en serio lo que se está diciendo, o que considera que eso no tiene valor. También se menciona que la persona pueda estar pasando por un momento de aburrimiento, sobre todo cuando ya escuchó muchas veces lo mismo, no se encuentra interesada en la charla o siente que ya no vale la pena seguir prestando atención.

En aquellos entornos donde las conversaciones incómodas parecen no tener lugar, revolear los ojos resulta una manera menos concreta de liberar tensión o de demostrar disgusto: algo similar, y casi siempre a escondidas o en un costado, ocurre en reuniones sociales y familiares. En algunos casos, aunque son los pocos, pueden producirse automáticamente, sin motivo aparente y como una especie de hábito adquirido.

Cuál es el origen del gesto de revolear los ojos

El gesto no fue inventado en la etapa contemporánea, sino que nos acompaña desde casi siempre, ya que su origen es evolutivo y cultural. Diversos textos antiguos de teatro y literatura describen este tipo de actitudes exageradas como una posibilidad de denotar desprecio o incredulidad, algo que sugiere que ya eran entendidas como comunicativas desde hace bastante tiempo.

Mostrar el desagrado con los ojos permite comunicar “esto no me gusta” sin tener que ir directamente a la confrontación física o verbal, pero el contacto con la mirada también es una señal de dominancia, sumisión o descontento. Así, aparece como una manera más “diplomática” de retirarse con un mensaje emocional que está implícito.

De hecho, los terapeutas aseguran que, por ser expresiones más honestas que las propias palabras, son mucho más complejas de controlar en simultáneo. En algunas culturas, revolear los ojos es considerado más ofensivo que en otras: en los países asiáticos tradicionales, como Corea del Sur, Japón y China, hacerlo representa una falta de respeto grave, sobre todo hacia los adultos mayores.

En Medio Oriente, el desdén hacia alguien puede destacarse como un insulto directo. Mientras tanto, en las zonas con fuerte jerarquía social, como India y diferentes regiones de África, hacer un gesto de burla o desprecio contra un superior puede ser percibido como altanería, así como también insolencia.