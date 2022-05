Queijeiro le pegó duro a Chanchi Estevez: «No lo quiere nadie»

Walter Queijeiro, último eliminado de El Hotel de los Famosos, disparó contra Chanchi Estévez, quien fue su compañero en el reality. “Me sorprendió negativamente. No puedo entender por qué hace lo que hace. Yo hablé con dos personas que lo quieren y me dijeron que es cuestión de él”, dijo el periodista del exfutbolista en declaraciones radiales a La Once Diez. En la misma línea se había expresado días atrás en El Trece.

“Pero lo entiendo porque al menos que quiera ser el gran malo de la Argentina, esto no puede jugarle a favor. En redes no lo quiere nadie. Me llama la atención la cantidad de mensajes en su contra. Nadie lo apoya”, añadió Queijeiro.

“Todo lo que sea pararme en la vereda de enfrente de Chanchi Estévez, a mí me favorece en términos de imagen. Chanchi se va a tener que arreglar cuando salga, se le va a complicar”, cerró.

El Hotel de los Famosos debutó en marzo en El Trece. Allí distintas personalidades de los medios están encerradas en un amplio predio hotelero sin contacto con el exterior. Compiten por 10 millones de pesos.