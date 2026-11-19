Paula Chaves quedó envuelta en una fuerte polémica después de realizar un comentario a Nacho Elizalde durante una transmisión del canal de streaming Olga. La conductora hizo una referencia a las características físicas de la novia de su compañero que fue interpretada como racista por numerosos usuarios de las redes sociales.

El episodio ocurrió durante una emisión de Tapados de laburo y fue difundido por distintos medios nacionales. Según informó Infobae, el fragmento comenzó a circular después de que la cuenta de LAM compartiera el video, lo que provocó una ola de cuestionamientos hacia la modelo y conductora.

Qué le dijo Paula Chaves a Nacho Elizalde en Olga

Todo comenzó durante una conversación distendida entre los integrantes del programa, cuando Nacho Elizalde hablaba sobre su novia frente a la cantante Ángela Leiva, quien participaba del ciclo.

En medio de la charla, el conductor comenzó a describir físicamente a su pareja.

“¿Vos la conocés a mi novia? Es alta, rubia…”, comentó Elizalde.

Fue entonces cuando Paula Chaves intervino con una frase que rápidamente generó controversia.

“Te viene a mejorar la raza”, expresó la conductora.

Aunque en el estudio el comentario fue recibido entre risas, la reacción en las redes sociales fue muy diferente.

Numerosos usuarios cuestionaron la expresión por considerar que reproduce una idea discriminatoria: que determinados rasgos físicos, como la piel blanca o el cabello rubio, representarían una supuesta superioridad.

La reacción en redes sociales al comentario de Paula Chaves

Después de que el video se viralizara, Paula Chaves recibió críticas por utilizar una expresión vinculada históricamente con prejuicios raciales.

Una de las voces que intervino en el debate fue Fati Tejada, conocida en TikTok como Soymarrona, una creadora de contenido que aborda temas relacionados con el racismo y la discriminación.

La influencer publicó un video en el que explicó el origen histórico de expresiones como la utilizada por Chaves.

Según señaló, durante distintas etapas de la historia argentina se promovió una valoración social de los rasgos europeos, mientras que las poblaciones indígenas, afroargentinas y mestizas fueron invisibilizadas.

“Ser blanco no es ser superior y ser negro o marrón no es lo peor del mundo”, sostuvo Tejada al cuestionar este tipo de comentarios.

La creadora de contenido también planteó que muchas expresiones utilizadas habitualmente como bromas o supuestos halagos pueden reproducir prejuicios que permanecen instalados en la sociedad.

Cómo reaccionó Nacho Elizalde al comentario de Paula Chaves

Durante la transmisión, Nacho Elizalde no manifestó públicamente incomodidad por la frase de su compañera y el programa continuó con normalidad.

Sin embargo, el fragmento comenzó a circular fuera del contexto del streaming y generó numerosas reacciones.

El episodio abrió una discusión sobre los límites del humor y la responsabilidad de quienes participan en programas transmitidos en vivo.

De acuerdo con la cobertura publicada por PrimiciasYa, hasta ese momento ni Paula Chaves ni Nacho Elizalde habían realizado un descargo público específico sobre la controversia.

Paula Chaves y la polémica que reabrió el debate sobre el racismo

El comentario de la conductora volvió a poner en discusión el uso de expresiones que durante años fueron naturalizadas en conversaciones cotidianas.

Aunque algunas personas pueden utilizarlas sin intención de discriminar, la idea de “mejorar la raza” está asociada con concepciones históricas que establecen jerarquías entre personas según su origen o apariencia física.

La repercusión del episodio trascendió el programa de Olga y se convirtió en un debate sobre los prejuicios que todavía persisten en el lenguaje cotidiano.

La polémica dejó en evidencia cómo una frase pronunciada en tono de broma puede adquirir una dimensión diferente cuando se analiza su significado y su contexto histórico.