En la actual temporada de La Voz Argentina, el músico Emmanuel Horvilleur se sumó como co-coach del Team Miranda!, integrado por Ale Sergi y Juliana Gatas. Su rol consiste en asesorar a los participantes durante los Knockouts, aportando su vasta experiencia escénica y musical.

Quién es Emmanuel Horvilleur, el referente de la música argentina que acompaña al dúo Miranda en La Voz Argentina

Horvilleur es una figura clave de la música argentina desde los años ’90, cuando formó junto a Dante Spinetta el influyente dúo Illya Kuryaki & The Valderramas, que revolucionó la escena local con su fusión de funk, rap, rock y soul. Tras la separación del grupo en 2001, inició una exitosa carrera solista con discos como Música y delirio (2003), Rocanrolero (2005) y Mordisco (2007), este último ganador del Premio Gardel a Mejor Álbum Pop Masculino.

En años recientes, Horvilleur volvió a sorprender con álbumes como Amor en polvo, Xavier, Pitada y Aqua Di Emma (2022), consolidando su estilo ecléctico y su capacidad de conectar con nuevas generaciones. Su trayectoria incluye reconocimientos como Latin Grammy y una nominación al Grammy.

Ahora, desde el set televisivo de La Voz Argentina, el artista se convierte en guía de los talentos emergentes, aportando su experiencia creativa con la energía de Miranda! para ayudar a los participantes en una de las etapas más decisivas del certamen.