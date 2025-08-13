Se presentó como músico callejero y hacía playback con un violín: “el que no labura es porque no quiere” 

En plena vía pública, un artista improvisado llamó la atención de varias personas. No por su talento musical, sino por su habilidad actoral. El hombre se presentó como músico callejero, con un violín en mano, interpretando melodías… que en realidad no tocaba.

Se presentó como músico callejero y hacía playback con un violín

“Hay un chabón en el medio de la calle haciendo playback con un violín y mucha gente mirando, que no se está dando cuenta que es playback”, comentó una testigo entre risas.

La escena, lejos de ser un engaño malintencionado, fue una demostración de ingenio. “Esta persona es un cero en música, pero un diez en actuación”, afirmó otro de los presentes, destacando el propio talento del falso violinista para convencer a su público.

«Acá, el que no labura es porque no quiere realmente”, fue otro de los comentarios haciendo referencia al ingenio de este chico que sin saber tocar el instrumento, se ganó unos pesos y sorprendió a más de uno que no se dio cuenta del playback.

Su performance no solo divirtió a quienes pasaban por el lugar, sino que también dejó una reflexión sobre la creatividad para ganarse la vida y la capacidad de reinventarse incluso sin habilidades técnicas en un arte específico.