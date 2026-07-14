Quién es Jesús Cintora, el periodista que quedó en el centro de la polémica con Marta Gómez Montero

Jesús Cintora es uno de los periodistas y presentadores más conocidos de la televisión española. Con casi tres décadas de trayectoria en radio y televisión, construyó una carrera ligada a los programas de actualidad política y debate, aunque en los últimos días volvió a ocupar los titulares por el fuerte cruce con la periodista Marta Gómez Montero, quien abandonó entre lágrimas el programa Malas Lenguas Noche tras acusarlo de haberla humillado en vivo.

El episodio reabrió el debate sobre el estilo de conducción del periodista y puso nuevamente bajo los reflectores a una de las figuras más reconocidas de la televisión pública española.

Quién es Jesús Cintora

Jesús Ángel Cintora Pérez nació el 27 de enero de 1977 en Ágreda, provincia de Soria, España.

Estudió Periodismo en la Universidad de Navarra, donde se graduó en 1999 con orientación en Comunicación Audiovisual. Además de ejercer el periodismo, también fue profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid.

Sus primeros pasos profesionales fueron en emisoras de la Cadena SER de Soria, Pamplona y Zaragoza. También trabajó en TVE Navarra, El Mundo, Radio Marca y Canal Satélite Digital, antes de consolidarse en la radio nacional.

Su carrera en radio y televisión

Entre 2002 y 2006 fue coordinador de la información del histórico programa Hoy por Hoy, primero junto a Iñaki Gabilondo y luego con Carles Francino.

Más adelante dirigió los informativos Hora 14, Hora 25 Fin de Semana y Matinal SER, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la cadena.

Su salto definitivo a la televisión llegó como conductor de Las Mañanas de Cuatro, espacio de actualidad política que lideró entre 2013 y 2015 y que lo convirtió en una figura de alcance nacional.

Posteriormente presentó programas como Cintora a pie de calle, La línea roja, Carretera y manta y Las cosas claras, este último emitido por TVE entre 2020 y 2021.

El éxito de «Malas Lenguas»

En 2025 regresó a RTVE para ponerse al frente de Malas Lenguas, un programa diario dedicado al análisis de la actualidad política y social.

El formato se emite por La 2 y La 1, con una propuesta centrada en el análisis de titulares, la verificación de información y el debate entre periodistas y especialistas. Debido a sus buenos resultados de audiencia, en 2026 sumó una edición semanal en horario central llamada Malas Lenguas Noche.

La polémica con Marta Gómez Montero

El nombre de Jesús Cintora volvió a ocupar las portadas después del incidente protagonizado por Marta Gómez Montero durante una emisión de Malas Lenguas Noche.

En medio de un debate, la periodista interrumpió el programa, aseguró sentirse humillada por el conductor y abandonó el estudio entre lágrimas.

Tras la repercusión del episodio, Cintora pidió disculpas públicamente y aclaró que nunca tuvo intención de faltarle el respeto a su compañera. Las disculpas también fueron respaldadas por el presidente de RTVE, José Pablo López. Días después, Gómez Montero regresó al programa y ambos sellaron públicamente la reconciliación con un apretón de manos.

También es escritor

Además de su trabajo en los medios, Jesús Cintora desarrolló una carrera como autor de libros sobre política y actualidad.

Entre sus obras se encuentran La hora de la verdad (2015), Conspiraciones (2017), La conjura (2020) y No quieren que lo sepas (2022), publicaciones en las que analiza el panorama político español y el funcionamiento de los medios de comunicación.