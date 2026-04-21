Revelan cómo fue el accidente doméstico que terminó en la muerte de Luis Brandoni

Tras el último adiós a Luis Brandoni, quien falleció a los 86 años en el Sanatorio Güemes, el empresario teatral Carlos Rottemberg aclaró las causas de su muerte y brindó detalles sobre el accidente doméstico que desencadenó el cuadro.

Cómo fue el accidente doméstico que sufrió Luis Brandoni

El productor descartó las versiones que hablaban de un accidente cerebrovascular y confirmó que el desenlace estuvo ligado a una caída ocurrida en su vivienda el pasado 11 de abril.

El hecho se produjo en un momento cotidiano: el actor se preparaba para una cena privada con su esposa cuando, al intentar sentarse en una silla con ruedas frente a su escritorio, perdió la estabilidad. En la caída, impactó su cabeza contra el borde de un mueble, lo que obligó a su traslado de urgencia al sanatorio.

El parte médico: de la estabilidad al deterioro crítico

En el centro médico, los profesionales detectaron un hematoma subdural. En un primer momento, la expectativa era que evolucionara favorablemente sin necesidad de intervenciones complejas. Sin embargo, el cuadro no respondió como se esperaba.

Durante los primeros días, el estado del actor se mantuvo estable, pero hacia mediados de la semana pasada comenzó a registrarse un deterioro progresivo. Su nivel de conciencia se vio comprometido y la situación clínica se volvió crítica.

Por qué se descartó un ACV

Finalmente, la presión interna generada por la acumulación de sangre tras el golpe resultó fatal, lo que permitió descartar las versiones iniciales que hablaban de un accidente cerebrovascular como causa principal del fallecimiento.

La decisión de su entorno en los últimos días

En paralelo, el entorno de Luis Brandoni optó por mantener la reserva sobre su evolución en los últimos días, con el objetivo de preservar su intimidad y la de su familia frente a un diagnóstico que, con el correr de las horas, ya era irreversible.