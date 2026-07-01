Quién es la modelo venezolana que fue hallada sin vida junto a su novio bajo los escombros tras el terremoto

La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela sigue dejando historias desgarradoras. En las últimas horas se confirmó que Skarlent Rodríguez, modelo y ganadora del certamen Miss Grand Orlando 2025, y su novio José Castro fueron encontrados sin vida bajo los escombros del edificio donde vivían, tras varios días de intensa búsqueda.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la noticia fue confirmada por la familia de la joven a través de una campaña publicada en GoFundMe, donde además solicitaron ayuda para afrontar los gastos funerarios.

Encontraron a la pareja tras varios días de búsqueda

De acuerdo con la información difundida por medios venezolanos, la pareja permanecía desaparecida desde el 24 de junio, cuando un fuerte terremoto provocó el derrumbe de su departamento en Catia La Mar, una de las localidades más afectadas de La Guaira.

Desde entonces, familiares, rescatistas y voluntarios trabajaron sin descanso con la esperanza de encontrarlos con vida. Sin embargo, las tareas de búsqueda terminaron con el peor desenlace: ambos fueron hallados sin vida entre los escombros de la vivienda.

El conmovedor mensaje de la familia de Skarlent Rodríguez

La confirmación del fallecimiento llegó a través de la campaña solidaria que la familia mantiene activa en GoFundMe. Allí expresaron el profundo dolor por la pérdida y revelaron que Skarlent y José fueron encontrados juntos, «uno al lado del otro», una imagen que describieron como un símbolo del amor que compartieron hasta el final.

En el mismo mensaje, los familiares agradecieron las innumerables muestras de apoyo recibidas durante los días de incertidumbre y destacaron la colaboración de quienes ayudaron a difundir la búsqueda, acercaron información o realizaron donaciones para acompañarlos en este difícil momento.

Piden ayuda para afrontar los gastos funerarios

La campaña de recaudación continuará abierta debido a la compleja situación económica que atraviesan ambas familias. Según explicaron, las tareas de búsqueda y la recuperación de los cuerpos demandaron importantes recursos, lo que incrementó considerablemente los costos que ahora deben afrontar.

Además, señalaron que la tragedia golpeó especialmente a la familia de José Castro, que perdió también a su padre, su abuela, un tío y una tía durante el terremoto. En el caso de los familiares de Skarlent Rodríguez, indicaron que desde el inicio de la emergencia no pudieron retomar sus actividades laborales.

Por ese motivo, realizaron un nuevo llamado a la solidaridad para reunir el dinero necesario para cubrir los gastos del sepelio, al tiempo que agradecieron el acompañamiento recibido desde distintos lugares del mundo durante una de las tragedias más dolorosas que dejó el sismo en Venezuela.