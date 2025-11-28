Quién es Valentina Martín, la esposa de Juan Sebastián “La Brujita” Verón

Valentina Martín es la mujer que desde hace varios años comparte su vida con Juan Sebastián Verón, su nombre tomó mayor fuerza mediática en las últimas horas, luego de que trascendiera una supuesta publicación en su cuenta de Instagram en la que habría lanzado fuertes críticas contra Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA, y contra Lionel Messi, capitán de la Selección argentina.

Valentina es abogada y construyó un perfil propio ligado a su profesión y su emprendimiento. Trabajó durante varios años en estudios jurídicos. Tiempo después decidió ampliar su actividad profesional y creó su propio centro de estética en La Plata, un emprendimiento que aún mantiene.

Así fueron los cómo comenzó la historia de amor con «La Brujita» Verón

La relación entre Valentina Martín y Juan Sebastián Verón se hizo pública en mayo de 2022, cuando ella compartió por primera vez una foto juntos en sus redes sociales. Desde ese momento, la pareja consolidó su vínculo y comenzó a mostrarse unida tanto en su vida familiar como en actividades vinculadas a Estudiantes de La Plata.

El 8 de septiembre de 2023 se casaron por civil en City Bell y, dos meses más tarde, celebraron su boda religiosa en la estancia Villa María, en una ceremonia de gran despliegue que reunió a familiares y amigos.

En 2024 anunciaron que estaban esperando a su primera hija y, a comienzos de 2025, nació Mila Verón, a quien presentaron públicamente a través de redes sociales. Ese mismo año realizaron su primer viaje familiar, compartiendo imágenes de esta nueva etapa junto a la bebé.

La esposa de Verón, en el centro del escándalo por un posteo contra Tapia y Messi

Valentina Martín, esposa de Juan Sebastián Verón, quedó envuelta en una fuerte polémica tras la difusión de un supuesto posteo en Instagram en el que habría criticado duramente a Claudio “Chiqui” Tapia y Lionel Messi.

En el mensaje, atribuido a ella, comenzó con referencias irónicas hacia Verón —repitiendo calificativos usados por Pablo Toviggino— para luego defenderlo en medio del conflicto entre Estudiantes y la AFA, que derivó en una sanción de seis meses para el dirigente.

Según trascendió, Martín también lanzó expresiones muy críticas contra Messi y cerró la publicación con frases como “fuera mafiosos del fútbol argentino”. Minutos después de viralizarse el contenido, sus redes sociales fueron dadas de baja, lo que aumentó el revuelo.