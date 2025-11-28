Escándalo en Estudiantes: la esposa de Verón habría publicado duros ataques a Tapia y Messi

Valentina Martín, esposa del presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, quedó en el centro de la polémica luego de que trascendiera una supuesta publicación en su cuenta de Instagram en la que habría lanzado fuertes críticas contra Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA, y contra Lionel Messi, capitán de la Selección argentina.

El supuesto posteo de la esposa de Verón en repudio del “Chiqui” Tapia y Messi

La mujer habría iniciado el posteo con una referencia irónica hacia su marido, mencionándolo como “el Miamense, el inglés, el vendido”, expresiones utilizadas tiempo atrás por el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, durante cruces públicos con el exfutbolista. Acto seguido, lo defendió con firmeza, asegurando que su regreso a Estudiantes lo hizo “más grande” y calificándolo como “el único que tiene los huevos bien puestos”.

En ese mismo mensaje, Martín afirmó: “Doy fe de que pelea para que todo sea un poco mejor”, y luego habría comparado a Verón con Lionel Messi, a quien se refirió con durísimos términos, señalándolo como “el sorete que ganó el Mundial, vive en Miami y es amigo del ‘Gordo’”, en alusión a Tapia.

La publicación, según indicaron fuentes consultadas, finalizaba con dos frases contundentes: “Fuera mafiosos del fútbol argentino” y “Más veronista que nunca, siempre de este lado”.

Minutos después de que el contenido comenzara a circular, las redes sociales de Martín fueron dadas de baja, lo que intensificó aún más el revuelo mediático.

El episodio ocurre en medio del conflicto entre Estudiantes y la AFA, desatado por el pasillo realizado a medias por los jugadores del “Pincha”, hecho que derivó en una sanción de seis meses para Verón, impidiéndole ejercer su cargo, entre otras penalidades. Frente a ese escenario, la presunta publicación de su esposa sumó un nuevo capítulo a la disputa.