Valentina Pergolini reveló por qué dejó Popstars y qué le dijo Mario cuando se enteró

La hija de Mario Pergolini habló de su sorpresiva salida de Popstars después de haber avanzado en el reality. Contó qué la llevó a renunciar, reveló cómo se enteró su padre de que se había presentado al casting y no descartó compartir un proyecto con él.

Valentina Pergolini volvió a referirse a su breve pero comentado paso por Popstars, el reality de Telefe que decidió abandonar cuando ya había logrado superar varias instancias. La joven explicó por qué tomó esa determinación y también aclaró cómo reaccionó su padre, Mario Pergolini, cuando descubrió que se había presentado al programa sin contarle nada.

En diálogo con PrimiciasYa, Valentina aseguró que su experiencia dentro del certamen fue positiva y que, de no haber aparecido otro proyecto profesional, le hubiera gustado continuar. Estuvo durante unos cuatro días de grabaciones y destacó especialmente el vínculo que logró con el equipo del programa.

Por qué Valentina Pergolini decidió dejar Popstars

La hija del conductor explicó que su salida no estuvo relacionada con una mala experiencia dentro del reality. Por el contrario, aseguró que le dio lástima tener que abandonar la competencia porque había disfrutado de su participación.

El motivo fue la aparición de otro proyecto artístico que decidió priorizar. Valentina se define como actriz y cantante y sostuvo que, en determinados momentos de la carrera, aparecen oportunidades que obligan a elegir.

Su salida había causado sorpresa porque se produjo poco después de que lograra avanzar en la competencia. Durante su participación había recibido elogios del jurado y había manifestado su intención de construir un camino artístico propio, más allá de llevar uno de los apellidos más conocidos de los medios argentinos.

Valentina, además, no cerró definitivamente la puerta a este tipo de formatos. Ante la posibilidad de participar nuevamente en un reality, reconoció que podría hacerlo, aunque dependería del momento profesional y personal en el que se encontrara.

Qué dijo sobre la reacción de Mario Pergolini

Uno de los puntos que más repercusión había generado fue la reacción de Mario Pergolini al enterarse de que su hija se había presentado a un casting de Telefe, justo cuando él conduce Otro día perdido por El Trece.

Ahora Valentina reveló un detalle: su padre no sabía que estaba haciendo la audición.

“No le había dicho”, reconoció, y explicó que tiene la costumbre de no contar cuando se presenta a castings o busca nuevos proyectos hasta saber qué ocurrirá con ellos. A24

Mario había contado anteriormente la situación con humor y hasta bromeó por el hecho de que su hija hubiera elegido un programa de la competencia. Sin embargo, Valentina dejó en claro que detrás de esas chicanas siempre encontró el respaldo de su padre.

La joven destacó que tanto Mario como el resto de su familia la acompañan en sus decisiones profesionales y expresó su admiración por el presente laboral del conductor.

¿Valentina Pergolini podría trabajar con su papá?

La entrevista también dejó abierta una posibilidad hasta ahora poco explorada: ver a padre e hija juntos en televisión.

Consultada sobre si aceptaría cantar en el programa que conduce Mario Pergolini, Valentina evitó descartarlo y planteó que incluso le gustaría hacerlo acompañada por sus hermanos.

Así, después de su inesperada salida de Popstars, la joven mantiene abiertas distintas posibilidades para continuar desarrollando su carrera artística y no descarta que alguna de ellas termine llevándola a compartir pantalla con su padre.