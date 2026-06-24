Quiénes son los hijos de Eduardo Costantini: a qué se dedican los herederos del fundador de Nordelta

El fundador de Nordelta y creador del MALBA construyó una de las familias más numerosas y discretas del empresariado argentino. Sus hijos desarrollaron carreras vinculadas a los negocios, la tecnología, el arte y los proyectos sociales.

Eduardo Costantini es una de las figuras más influyentes del empresariado argentino. Reconocido por ser el creador de Nordelta y fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), el economista y coleccionista de arte también construyó una extensa familia que hoy incluye hijos, nietos y bisnietos.

Según repasó la revista Caras, los hijos desarrollaron caminos profesionales diversos, aunque muchos de ellos mantienen algún vínculo con los negocios, el arte o los proyectos impulsados por la familia.

Los hijos que tuvo con María Teresa Correa Ávila

El primer matrimonio de Costantini fue con María Teresa Correa Ávila, con quien se casó en 1966 y permaneció hasta su divorcio en 1994. De esa unión nacieron Malena, María Teresa, Mariana, María Soledad, Gonzalo, Eduardo y Tomás Costantini.

María Teresa «Marité» Costantini

La mayor de los hermanos está al frente de la Fundación Nordelta desde hace más de dos décadas. Su trabajo se encuentra enfocado en iniciativas comunitarias, integración social y programas destinados a acompañar a familias de sectores vulnerables.

Madre de cinco hijos, mantiene un perfil bajo y alejado de la exposición mediática, aunque es una de las integrantes más activas del grupo familiar en materia social.

Mariana Costantini

Con formación en Economía en la UADE y estudios de posgrado en New York University, Mariana desarrolló una carrera ligada al mundo empresarial y tecnológico.

Actualmente lidera Miiii, una startup de soluciones digitales que fundó junto a su hermano Tomás y el emprendedor Matías Huala, enfocada en innovación y servicios tecnológicos.

María Soledad Costantini

Es una de las hijas más vinculadas al universo cultural impulsado por su padre.

Forma parte del Consejo del MALBA, dirige el área de Literatura del museo y además es fundadora y codirectora de la editorial El hilo de Ariadna, especializada en publicaciones vinculadas al pensamiento, la filosofía y las ciencias sociales.

Eduardo «Edo» Costantini

Al igual que su padre, desarrolló una fuerte pasión por el coleccionismo de arte y los proyectos inmobiliarios.

Su actividad profesional se divide entre distintas ciudades internacionales, especialmente San Pablo y Nueva York, donde participa de iniciativas vinculadas al mercado del arte y al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios.

Tomás Costantini

Es probablemente el hijo más conocido públicamente. Emprendedor y empresario, suele tener una presencia más activa en medios y redes sociales.

Padre de Milo, fruto de su relación anterior con Jimena Campisi, también formó una familia junto a Micaela Dalla Líbera, con quien tuvo a Faustina, Santino y Valentino.

La hija de su actual matrimonio con Elina Fernández

Tras varios años de separación, Eduardo Costantini volvió a apostar al amor junto a la modelo y empresaria Elina Fernández, con quien se casó en 2020.

La pareja amplió la familia con el nacimiento de Kahlo Milagro Costantini, la hija menor del empresario, quien llegó al mundo en 2023 y se convirtió rápidamente en una de las grandes alegrías de la familia.

Un legado que trasciende los negocios

Más allá de su fortuna y de los proyectos que lo convirtieron en una referencia del mundo empresarial argentino, Eduardo Costantini construyó una familia en la que conviven perfiles muy distintos.

Mientras algunos de sus hijos eligieron continuar ligados al sector corporativo y los emprendimientos tecnológicos, otros encontraron su lugar en el arte, la literatura, la cultura y las iniciativas sociales.

Con hijos, nietos y bisnietos, el fundador de Nordelta sigue ampliando un legado que va mucho más allá de los negocios y que hoy también se refleja en las nuevas generaciones de su familia.