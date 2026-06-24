Cómo fue el trágico accidente en el Bajo Giuliani en el que murieron cuatro hermanas de La Pampa

Con el correr de las horas, los peritajes iniciales y los datos recopilados por los investigadores permiten reconstruir cómo se produjo la peor catástrofe vial de los últimos años en el Bajo Giuliani, donde cuatro hermanas oriundas de Colonia 25 de Mayo, La Pampa murieron al caer con su camioneta al agua.

El hecho ocurrió pasadas las 19 horas, en un momento del día donde las condiciones de visibilidad ya eran marcadamente reducidas y la oscuridad era total en el sector.

El paso a paso de la tragedia: qué pasó en Bajo Giuliani

De acuerdo con la información recopilada por los medios locales y los primeros informes periciales, la mecánica del impacto se habría desarrollado de la siguiente manera.

Las cinco mujeres viajaban a bordo de una camioneta Ford EcoSport por la Ruta Provincial N° 14 en dirección al este, con destino al Hospital Favaloro de Santa Rosa. Al llegar al empalme con la Ruta Nacional N° 35, el diseño vial obliga a los conductores a realizar una maniobra de giro obligatoria, ya que la intersección forma una «T». Quienes transitan por la Ruta 14 deben frenar e incorporarse a la traza nacional, indicó La Opinión Austral.

Por causas que aún son materia de investigación judicial a cargo de la fiscalía, la conductora continuó su marcha en línea recta en lugar de doblar. Las hipótesis principales apuntan a que, debido a la absoluta falta de iluminación artificial en ese cruce y el total desconocimiento de la zona, nunca advirtió el final de la calzada asfáltica.

Al seguir de largo, el vehículo atravesó la calzada de la Ruta 35, impactó contra el sector contiguo al cruce, superó el guardarraíl y cayó directamente en la profunda depresión inundada que conforma el espejo de agua del Bajo Giuliani.

Quiénes eran las cuatro hermanas de La Pampa que murieron tras caer en Bajo Giuliani

Según confirmaron fuentes policiales a El Diario de La Pampa, las víctimas fatales fueron identificadas como Cristina Sosa, Esmeralda Raquel Sosa, Olga Sosa y Rosa Estela Sosa.

Por su parte, la conductora del vehículo y única sobreviviente de la tragedia se llama Dominga Fortunata Sosa, quien logró salir a la superficie por sus propios medios en medio de la hondonada de agua y alertó a los rescatistas.