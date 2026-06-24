¿Fútbol de otro planeta? La insólita predicción viral sobre el partido de Brasil y Escocia en el Mundial 2026

La insólita predicción viral sobre el partido de Brasil y Escocia en el Mundial 2026.-

La fiebre mundialista suele venir acompañada de cábalas, análisis tácticos y las infaltables predicciones de astrólogos o videntes que buscan adivinar los resultados deportivos. Sin embargo, en la previa de la definición de la fase de grupos del Mundial 2026, una teoría completamente inusual rompió los esquemas de las plataformas digitales.

Una conocida vidente de origen brasileño, identificada en redes sociales como Vó Bahiana, se volvió viral tras lanzar una alarmante advertencia: según sus visiones, el trascendental partido que disputará la Selección de Brasil frente a Escocia este miércoles 24 de junio 2026 en la ciudad de Miami, Estados Unidos, se verá interrumpido de manera abrupta por una supuesta invasión extraterrestre.

El vaticinio, cargado de dramatismo, desató un aluvión de memes, interacciones y debates lúdicos entre los usuarios de internet en plena efervescencia por el certamen.

Mundial 2026: el «sueño alienígena» de Vó Bahiana que sacude la previa de Brasil y Escocia

El fenómeno comenzó a traccionar a partir de un video donde la mujer detalló, entre lágrimas, una experiencia onírica recurrente vinculada al encuentro deportivo de este 24 de junio 2026. «Gente, tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó«, relató la creadora de contenido.

Según su dramática descripción, la supuesta nave principal presentaría dimensiones colosales, capaces de elevar a miles de espectadores presentes en el estadio norteamericano.

Lejos de tomárselo como una simple anécdota, la mujer enfatizó el impacto emocional que le provocó la experiencia, asegurando sentir terror debido a que es la segunda oportunidad en la que vivencia la misma secuencia mental.

«Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento. Me está diciendo que este 24 va a pasar algo muy malo en ese partido en ese estadio en Miami«, completó consternada en su canal oficial. Aunque el planteo carece de cualquier tipo de sustento científico o fáctico, la singularidad de la narrativa bastó para que el algoritmo de las redes sociales la posicionara rápidamente como uno de los contenidos de color más compartidos de la jornada.

La agenda deportiva del Mundial 2026: Brasil vs Escocia, al margen del misticismo de las redes

Al margen de los singulares trascendidos del universo digital, la realidad de la Selección de Brasil en el Mundial 2026 se concentra estrictamente en lo futbolístico y en la necesidad de asegurar su clasificación. El equipo, dirigido técnicamente por Carlo Ancelotti, viene de un debut complejo tras igualar 1-1 frente a Marruecos, un resultado que encendió sutiles alertas y motivó una fuerte autocrítica del entrenador respecto al equilibrio y el nerviosismo de sus dirigidos en el campo de juego.

El partido frente a Escocia, programado de forma oficial para las 19 (hora argentina), corresponde a la tercera y última fecha del Grupo C.

El Hard Rock Stadium de Miami lucirá una convocatoria multitudinaria, considerando que tanto los simpatizantes sudamericanos como los europeos integran las parcialidades que mayor caudal de público desplazaron hacia los Estados Unidos desde el inicio de la cita mundialista.